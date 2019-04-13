 Weber: Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olmayacak | AVRUPA | DW | 23.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Weber: Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olmayacak

Mayıs ayındaki seçimlerde Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışan Alman siyasetçi Manfred Weber, Türkiye’nin hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmayacak söyledi.

Manfred Weber

Manfred Weber

23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçim kampanyasını Salı günü Atina'da başlatan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerini sonlandırmak istediğini belirtti.

Önerdiğimiz linkler

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Avrupa Parlamentosu seçim programını karara bağlamaya hazırlanıyor. Taslak programda, her iki partinin de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğu vurgulanıyor. (20.03.2019)

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan demokratlar adına yarışan Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını söyledi. (05.01.2019)

Avrupa Halk Partisi, Manfred Weber'i Mayıs ayındaki AP seçimlerinde liste başı adayı olarak belirledi. AB Komisyonu Başkanlığı'na da aday olan Alman siyasetçi, Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla tanınan bir isim. (08.11.2018)

Weber, Türkiye’nin "hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmayacağını" söyledi. Bunun Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini belirten Weber, "Birbirimize karşı dürüst olmamız gerekiyor" diye konuştu. Weber'in seçim kampanyası manifestosunda Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaştığı, bu sebepten ötürü Türkiye’nin AB üyeliğinin seçenekler arasında yer alamayacağı belirtiliyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin adayı olan Manfred Weber, Mayıs ayındaki parlamento seçimlerinde Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışacak. Weber'in en büyük rakibi, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin adayı olan Hollandalı siyasetçi Frans Timmermans. Timmermans şu anda AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

"En büyük düşman milliyetçiler"

Weber, Atina’da yaptığı konuşmasında, milliyetçilere karşı mücadele edeceğini de belirtti. "2019 senesinde savaştığımız düşmanlar milliyetçiler” diyen Weber, popülizmin de Avrupa için bir sorun olduğunu söyledi.

Weber'in seçim kampanyası manifestosunda yer alan vaatleri arasında Avrupa çapında 5 milyon yeni istihdam sağlama, AB bürokrasisini azaltma, kansere karşı savaşta AB devletlerini kapsayan bir plan hazırlama ve tek kullanımlık plastiklerin dünya çapında kullanımını yasaklamak için girişimde bulunma yer alıyor.

dpa/DÇÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild Putin als Urheber von Desinformationen nicht klar beweisbar

AB istihbaratı: Rusya AP seçimlerini etkilemek için sosyal medyayı kullanıyor 13.04.2019

AB ülkelerinin istihbarat servislerine göre Rusya, 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini etkilemek istiyor. Rusya'nın sosyal medyayı ve kontrolündeki televizyon kanallarını kullandığı belirtiliyor.

Berlin SPD-Konvent Rede Katarina Barley

Alman Adalet Bakanı: Türkiye’deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz 11.04.2019

Alman Adalet Bakanı ve SPD'nin AP seçimleri liste başı adayı Barley, “Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıyız” dedi. Siyasi partilerde ise AB sürecinin durdurulması çağrıları yükseliyor.

Türkei EU Flaggen Symbolbild

AP seçimleri: Hristiyan Birlik partileri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı 20.03.2019

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Avrupa Parlamentosu seçim programını karara bağlamaya hazırlanıyor. Taslak programda, her iki partinin de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğu vurgulanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kuzey İrlanda'daki gazeteci cinayetinde iki gözaltı

Kuzey İrlanda’da Perşembe günü yaşanan şiddet olayları sırasında bir gazetecinin öldürülmesi ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Polis cinayeti “terör” kapsamında soruşturuyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  