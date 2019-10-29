 Washington′da Trump üzerindeki azil baskısı artıyor | DÜNYA | DW | 30.10.2019

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DÜNYA

Washington'da Trump üzerindeki azil baskısı artıyor

Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyle ilgili soruşturmada ilk kez bir Beyaz Saray yetkilisi ifade verirken, seçimlere Rusya'nın müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Mueller'in raporu yeniden gündemde.

Donald Trump spricht im US Kongress (Getty Images/J. Lo Scalzo )

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin çevresinde şekillenen soruşturma kapsamında, ilk kez bir Beyaz Saray yetkilisi Salı günü Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi.

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olacağı tahmin edilen Alexander Vindman'ın kapalı kapılar ardında verdiği ifade 10 saatten daha uzun sürdü. Vindman ifadesinde, Trump’ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi Beyaz Saray'daki "Durum Odası"nda Ulusal Güvenlik Konseyi ve Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden meslektaşlarıyla birlikte dinlediğini ve konuşmanın içeriğinden dolayı kaygılandığını belirtti.

Ukrayna doğumlu bir ABD vatandaşı olan ve Irak savaşında ABD ordusunda görev yapan Windman, ifade vereceği Kongre binasına askeri üniforma ile geldi. Önceden hazırladığı açılış konuşmasında, Trump ile Zelenskiy arasındaki konuşmayı dinledikten sonra kaygılandığını belirten Vindman, Trump'ın Ukrayna’dan Joe Biden ve oğlunu soruşturmasını istemesinin Amerikan ulusal güvenliğine zarar vereceğini düşündüğünü ve durumu bir Beyaz Saray avukatı ile Ulusal Güvenlik Konseyi'ne rapor ettiğini söyledi.

Trump yönetiminin azil soruşturmasıyla işbirliği yapmama kararına karşın, ifade vermek üzere çağrıldığı Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitelerine ifade vermeyi kabul eden Vindman'ın ifadesinin, şu an itibarıyla Trump'ın elini en çok zayıflatan gelişmelerden biri olduğu belirtiliyor. ABD federal yasaları başkan adaylarının seçimler için yabancı ülkelerden yardım almasını yasaklıyor.

3 yaşında bir çocukken Sovyetler Birliği'nden ABD'ye göç eden Alexander Vindman, Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görevine başlamadan önce çeşitli askeri ve diplomatik makamlarda görev yaptı. Vindman son olarak, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için çalışan Fiona Hill'in ekibinde Avrupa İlişkileri Direktörü ve Ukrayna uzmanı olarak görev yapıyordu. Vindman, ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin beraberindeki delegasyonla birlikte Zelenskiy'nin görevi devraldığı törene katılan isimlerden biriydi.

Mueller raporuna erişim engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle yürütülen soruşturmada üzerindeki azil baskısı artarken, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016'daki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını araştırdığı raporuyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Cuma günü ABD Bölge Savcısı Beryl Howell, Donald Trump yönetimine Çarşamba gününe kadar Mueller raporunun bir kopyasını teslim etmesi yönünde bir talimat yayınlamıştı. Savcılığın talimatının üzerine harekete geçen ABD Adalet Bakanlığı, temyiz mahkemesine başvurarak savcılığın talimatıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. Adalet Bakanlığı bu hamleyle birlikte, 2016 seçimleriyle ilgili iddialar üzerinden bir azil soruşturması başlatmayı planlayan Demokratların Mueller raporunun tamamına erişimini engellemiş oldu.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Nisan ayında 448 sayfalık soruşturma raporunu Adalet Bakanı William Barr'a teslim etmiş ancak raporun bazı kısımları "yeniden düzenlenerek" yayınlanmıştı. Yeniden düzenlemeye gerekçe olarak gizli jüri evrakının ortaya çıkma ihtimali ve devam eden soruşturmalara zarar verme olasılığı gösterilmişti.

DW,Reuters/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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