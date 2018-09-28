 Washington′da Kavanaugh protestosu | DÜNYA | DW | 05.10.2018

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DÜNYA

Washington'da Kavanaugh protestosu

ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi cinsel saldırıyla suçlanan Yargıç Brett Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesini protesto etti. Gösteride 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

USA Proteste gegen Brett Kavanaugh in Washington (picture-alliance/abaca/O. Douliery)

ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi cinsel saldırıyla suçlanan Yargıç Brett Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesini protesto etti. Feminist örgütler ve vatandaşlık haklarını savunan dernekler tarafından düzenlenen protesto gösterisinde göstericiler "Kurtulanlara inanın", "Hayır oyu verin, kadınlara ihanet etmeyin" yazılı pankartlar taşıdı. Amerikan NBC televizyonunun haberine göre gösteride aralarında aktris Amy Schumer ve model Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu 302 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Senato binasında yasadışı gösteri yapmakla suçlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Brett Kavanaugh’un üyeliği konusunda son sözü ABD Senatosu söyleyecek. Cumhuriyetçilerin Demokratlara karşı 51’e 49 üstünlüğünün bulunduğu ABD Senatosu'nda nihai oylamanın Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Cuma günü de sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kilit öneme sahip bir ön oylama yapılacak.

Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines'in ofisinden Senatör'ün cumartesi günü kızının Montana'daki düğün törenine katılacağı açıklandı. Açıklama nedeniyle Senato'daki oylamanın başka bir tarihe alınması da gündemde. Oylamada Demokratların hayır oyu vermesi beklenirken Cumhuriyetçilerden hiçbiri şimdiye kadar hayır oyu kullanacağını açıklamadı. Şimdiye kadar sadece 4 Cumhuriyetçi senatör Kavanaugh’un üyeliğini destekleyeceği yönünde bir açıklama yapmaktan kaçındı.

USA Proteste gegen Brett Kavanaugh in Washington (Reuters/M. F. Calvert)

Senatörler FBI soruşturma raporunu okuyor

Beyaz Saray'dan Senato Adalet Komitesi'ne gece yarısı gönderilen bir FBI soruşturma raporunun tereddütlü olan bu senatörlerden ikisinin endişelerini giderdiği belirtiliyor. Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliği konusunda tereddütlü olan Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski ise raporla ilgili henüz kamuoyuna bir yorum yapmadı, Cumhuriyetçi Senatör Cory Gardner’ın da henüz bir karara varmadığı ve raporu okumaya devam ettiği duyuruldu. Kararsız olduğunu açıklayan tek Demokrat senatör olan Joe Manchin’in de raporu okuduktan sonra bir karar vereceği belirtiliyor.

Demokrat Senatör Dianne Feinstein söz konusu FBI raporunun Yargıç Kavanaugh ile ve 1982 yılında yargıç tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen Prof. Dr. Christine Blasey Ford ile görüşülmeden hazırlandığını söyledi. Richard Blumenthal de "bir örtbas kokusu" aldığını belirterek FBI soruşturma raporunun "tamamlanmamış" olduğunu söyledi.

Öte yandan Kavanaugh da kendini savunmak amacıyla Wall Street Journal gazetesine "Bağımsız, tarafsız bir yargıcım" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Psikoloji profesörü Christina Blasey Ford'un da aralarında bulunduğu üç kadın, Yargıç Kavanaugh'u 1980'li yıllarda öğrencilik döneminde kendilerine cinsel saldırı ve tacizde bulunmakla suçluyor. Kavanaugh ise kendisine yönelik suçlamaları geri çeviriyor.

Reuters, dpa / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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