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FBI tarafından Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramalarda el konulan belgelerden bazıları
FBI tarafından Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramalarda el konulan belgelerden bazıları Fotoğraf: Department of Justice/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulunduğu iddiası

23 dakika önce

Washington Post gazetesi, FBI'ın eski Başkan Trump'ın konutunda yaptığı aramada bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belgeler bulduğunu ileri sürdü.

https://www.dw.com/tr/washington-post-trump%C4%B1n-evinde-n%C3%BCkleer-silahlarla-ilgili-belge-bulundu/a-63038028

Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Donald Trump'ın evinde bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belgeler bulunduğu ileri sürüldü. İddianın sahibi Washington Post gazetesi, FBI'ın (Federal Soruşturma Bürosu) Ağustos ayı başında Trump'ın konutunda yaptığı aramada bu belgelere ulaştığını yazdı. Gazete, söz konusu belgelerin hangi ülkeye ait olduğu hakkında bilgi vermedi.

Washington Post FBI'ın Ağustos başında Trump'ın evinde arama yapmasının ardından eski başkanın evinde nükleer silah belgeleri arandığını duyurmuştu. Gazeteye göre Trump'ın evinde el konulan bazı belgeler çok hassas bilgiler içerdiği ve çok iyi korundukları için birçok yüksek rütbeli ulusal güvenlik görevlisinin bile bu belgelere erişimi yok. Sadece Başkan ve kabinenin bazı üyeleri hükümet temsilcilerini bu belgeler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için yetkilendirebiliyor. ABD'nin bazı gizli operasyonlarından hükümet içinde yalnızca birkaç kişinin haberdar olmasına izin veriliyor ve buna dair belgeler de genellikle güvenli tesislerde kontrolden sorumlu memurlarca gözetim altında tutuluyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletine bağlı Mar-a-Lago'daki evi - (10.08.2022)
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletine bağlı Mar-a-Lago'daki evi Fotoğraf: Steve Helber/AP Photo/picture alliance

Daha önce de gizli belgeler bulunmuştu 

FBI 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida eyaletinde yer alan Mar-a-Lago'daki konutunda arama yapmış ve bir kısmı "çok gizli" olmak üzere 100'den fazla gizli belgeye el koymuştu. Adalet Bakanlığı FBI'ın Trump'ın evinde yaptığı aramaya dayanak olan gerekçeyi Ağustos sonunda yayınlamıştı. Trump hakkında söz konusu belgeleri özel konutunda saklayarak yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle cezai bir soruşturmanın yürütüldüğü belirtilmişti.

Trump ise Adalet Bakanlığı ve FBI'ın siyasi gerekçelerle hareket ettiğini ileri sürmüştü. FBI Mayıs ayında da Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutunda 15 kutu belgeye el koymuş, incelemeler sonucunda bu kutularda 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirilmişti. Trump'ın ekibi yargı kararıyla FBI'ya bunun sonrasında aralarında 17'si "çok gizli" olan 38 gizli belge daha teslim etmişti. Trump'ın toplam 300 gizli belgeyi konutunda sakladığı belirtiliyor.

 

dpa, DW / HT,ET

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