ABD'nin İsrail'e silah yardımı devam ediyor

ABD'nin son dönemde İsrail ile ilişkilerindeki görüş ayrılıklarına rağmen müttefikine silah göndermeye devam ettiği belirtildi. Biden hükümeti çok sayıda savaş uçağı ve bombanın İsrail'e yollanmasını onayladı.

ABD ile İsrail arasında, İsrail'in olası Refah operasyonunda ısrarcı olması nedeniyle yaşanan ve zaman zaman ufak çaplı krize dönüşen görüş ayrılıklarına rağmen, Washington'un Orta Doğu'daki müttefikine milyarlarca dolarlık silah yardımı yapmaya devam ettiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre Joe Biden hükümeti geçtiğimiz günlerde İsrail'e çeşitli silahlar gönderilmesini "sessiz sedasız" onayladı. Beyaz Saray'ın İsrail'e tedarik edilmesini kabul ettiği silahlar arasında, F-16 tipi savaş uçaklarının en büyük mühimmatı olan yaklaşık bir ton ağırlığındaki, tahrip gücü çok yüksek olan MK84 tipi bombaların da bulunduğu aktarıldı.

Gazetenin söz konusu haberle ilgili yorumunda, yaşanan gelişmelerin, ABD hükümetinin silah tedariğini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya karşı bir baskı aracı olarak kullanmayı düşünmediğini gösterdiği ve hatta bunun Washington için bir tabu olduğu dile getirildi. ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında son haftalarda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor.

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında, özellikle İsrail'in Refah operasyonunu gerçekleştirme konusunda ısrarcı olmasından dolayı görüş ayrılıkları yaşanıyor Fotoğraf: Miriam Alster/UPI Photo/imago images

Geçen hafta içinde üst düzey bir İsrail delegasyonunun Washington'a gitmesi ve burada yapılacak olan görüşmelerde, ABD tarafının, olası bir Refah operasyonu ile ilgili çekincelerini belirtip alternatif fikirler gündeme getirmesi bekleniyordu. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İsrail'e yönelik uluslararası baskıyı arttıran bir kararın, ABD'nin karşı çıkmaması ile kabul edilmesinden sonra Netanyahu, İsrail delegasyonunun gezisini iptal etmişti.

Washington Post, iki ülke arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçmesine rağmen Biden'ın İsrail'e askeri teçhizat ve silah göndermekten vazgeçmediğini bildirdi. ABD hükümetinde yer alan birçok isim de Joe Biden'ın İsrail'i Hamas'a karşı olan savaşında koşulsuz destekleyeceğine dair taahhütlerini dile getiriyor. Gazeteye açıklamalarda bulunan bir yetkili, İsrail'e "şartlı (askeri) yardımda bulunma" gibi bir politikayı hiçbir zaman izlemediklerini vurguladı.

25 adet F-35'e onay çıktı

Gazetenin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının geçen hafta İsrail'e 25 adet F-35A tipi savaş uçağının gönderilmesini onayladığı da kaydedildi. Söz konusu paketin 2008 yılında ABD Kongresi'nden geçtiği için, Bakanlığın, yasama organı olan Kongre'ye konuyla ilgili bir bildirimde bulunmasına gerek olmadığı da ilgili haberde yer aldı. Son olarak onaylanan, MK84 ve MK82 bombaları için de yine yıllar önce Kongre'den izin çıktığı ancak bugüne dek İsrail'e gönderilmediği aktarılıyor.

Karine Jean-Pierre Fotoğraf: Mandel Ngan/AFP

İsrail delegasyonunun iptal edilen Washington ziyaretinin gecikmeli de olsa yapılması için ABD hükümetinde çaba sarfedildiği belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Yeni bir tarih belirlemek için çalışıyoruz" demiş ve Netanyahu'nun ofisinin buluşmayı yeniden organize etmeyi kabul ettiğini dile getirmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan'ın, delegasyonun gidişine henüz izin vermediği duyurulmuş ancak ABD ile yeni bir görüşme için temasların olduğu yalanlanmamıştı.

dpa/ET,JD

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