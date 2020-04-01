 Vuhan’da tünelin ucunda ışık göründü | YAŞAM | DW | 03.04.2020

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YAŞAM

Vuhan’da tünelin ucunda ışık göründü

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde yeni vaka görülmemesi üzerine hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bazı dükkanlar yeniden açıldı, sokak satıcıları tezgahlarını kurdu; ancak kent hala dış dünyaya kapalı.

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Küresel salgına dönüşen koronavirüsün geçen Aralık ayında ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Uzun süre çok sıkı tedbirlerin uygulandığı ve salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilk uygulandığı kentte, caddelerde arabalar görülmeye başlanırken, bazı dükkanlar da yeniden müşterilerini ağırlıyor. 

Koronavirüse bağlı ülkedeki toplam can kaybının dörtte üçünün gerçekleştiği 11 milyonluk Vuhan’da bir süredir yeni vaka görülmemesi üzerine yetkililer şehir içindeki tedbirleri gevşetmeye başladı.

Bazı dükkanlar açıldı, pazar tezgahları kuruldu

Ocak ayında ölüm sessizliğinin hakim olduğu ve halkın sadece panik içinde gıda alışverişi yaptığı, ilaç almak için eczanelere gittiği kentte, şimdi sokaklarda yeniden hayat belirtisi var.

Yeniden dükkanını açan ancak sadece paket servis hizmeti veren bir kafe sahibi, "Şimdi mücadele etmezsek bu hayatta başka ne zaman mücadele etmeye değer” diye duygularını anlatıyor.

Sokak satıcıları da kentteki yerlerini almaya başladı. Maske ve eldiven takan satıcılar, kaldırımlarda kurdukları tezgahlarıyla sebze, meyve ve et satıyor.

Sokaktan alışveriş yapan Zhan Zongvu adındaki müşteri, “Süpermarketlere gitmeye çekiniyorum. Orada çok fazla insan var, oralarda çok fazla bulaşma oldu” dedi.

China | Coronavirus | Rückkehr zur Normalität

“Kimse iç mekanlara girmek istemiyor”

Sebze satıcısı Şie Lianning tezgahını açtığı mahallenin girişinde ateşlerinin kontrol edildiğini belirterek, “Satışlarımız fena değil. Burası kapalı yerlerden çok daha iyi. Kimse iç mekanlara girmek istemiyor, insanlar dışarıda alışveriş yapmak istiyor” diye konuştu. Virüsten hala korktuklarını belirten Vuhanlı satıcı, “Ama başka çaremiz yok. Ailemizin ekonomik yükü fazla” dedi.

Giriş-çıkışlar hala yasak

Ancak sokaklarına biraz hayat gelse de hala ülkenin geri kalanından izole halde, giriş-çıkışların yasak olduğu Vuhan’ın önündeki bu engelin ne zaman açılacağı ise belirsiz. Hükümetin yaptığı son açıklamaya göre, kente giriş-çıkışları serbest bırakmak şu aşamada salgın riskini artırabilir.

Ülke çapında anma töreni yapılacak

Diğer yandan Vuhan sakinleriyle beraber tüm Çin halkı Cumartesi günü ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 3 bin 322 kişi için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. 

Yeni koronavirüsü Aralık ayında ilk tespit eden doktor Li Venliang da hastalığa yenik düşmüştü. Anma töreni sırasında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek ve sirenler çalınacak.

AFP,AP/GY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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