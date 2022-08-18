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Fotoğraf: picture-alliance/dpa
SeyahatTürkiye

Vize başvurusuna ret yanıtları yurt dışı turlarını etkiledi

19 dakika önce

Türkiye'den Avrupa'ya seyahat için vize başvurularına verilen ret cevabının son dönemde arttığı belirtiliyor. Turizm şirketi temsilcileri, yaşanan bu olumsuz gelişmeden binlerce kişinin mağdur olduğunu belirtiyor.

https://www.dw.com/tr/vize-ba%C5%9Fvurusuna-ret-yan%C4%B1tlar%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-turlar%C4%B1n%C4%B1-etkiledi/a-62859746

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, vize başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına giderek artan oranda olumsuz yanıt vermesi sebebiyle çok sayıda yurt dışı turunun iptal edildiği bildirildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuyla ilgili sorularını yanıtlayan seyahat acentası yöneticisi Alper Dağdeviren, vize verilmediği için sadece Temmuz ayında yaklaşık 40 turun iptal edildiğini ve bin 500 civarında kişinin mağdur olduğunu bildirdi.

Bir başka turizm şirketinin yetkilisi Hasan Yetik de, AB ülkesi konsolosluklarının geç randevu verdiğini belirterek, "Vize retlerinde artış oldu. Hala mağduriyet yaşayan yolcularımız var. Bir aydan fazla içeride olan pasaportlarımız çıkmıyor. Önceden 100 kişide 2 vize reddi çıkardı şimdi 20-30 oluyor. 40 kişilik tur planlıyoruz 5-6 kişi vize alamıyor" dedi.

Daha önce Avrupa'ya gitmiş olmak avantaj

Konsolosluklar tarafından aşırı yoğunluk gerekçe gösterilerek randevuların çok ileri atıldığını dile getiren Alper Dağdeviren, "Evraklarınız düzgün olursa daha önceden bir kez bile yurt dışına çıkmışsanız işleriniz daha kolay halloluyor. Konsolosluklar pandemiden önce üç veya yedi gün sonrasına hatta bazen bir gün içinde çok rahat bir şekilde randevu veriyordu. Ama bugün başvursanız bir ay sonraya ancak randevu veriyorlar. Bu durum turları kötü etkiliyor. Vize alınamayınca turlar iptal ediliyor" ifadelerini kullandı. Dağdeviren vize başvurusuna en fazla ret veren ülkelerin de İtalya, Avusturya, Çekya ve İspanya olduğunu aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin civarı - (03.08.2022)
Türk turistlerin Avrupa'da en çok rağbet gösterdiği kentlerden biri de Fransa'nın başkenti ParisFotoğraf: STEFANO RELLANDINI/AFP

Yaşanan bu gelişmeden turizm şirketlerinin maddi anlamda çok olumsuz etkilendiğini belirten Dağdeviren, şöyle konuştu:

"Bin 500 kişilik turların iptal edildiğini düşünürsek acentaların 200-300 bin euro zararı oluyor. (...) Olumsuz karar verilen vizeler için kişilere para iadesi yapmıyorlar. Şu anda vize başvurularında 140-150 euro isteniyor. Biz seyahat koruma poliçesi yapıyoruz kişiler vize reddi aldığı zaman ret kağıdıyla beraber sigortaya başvurursanız yüzde 80 oranında iade alıyorsunuz. Tur programı düzenlemeye çekinir hale geldik ama yapmak da zorundayız. (...) Zaten pandemi vardı uçuş olmadı. Tam toparlama sürecine geçtik bu seferde randevuya takıldık Konsolosluklardaki yoğunluk bir buçuk ay kadar sürecektir. Sonra Ekim gibi normale döneceğimizi düşünüyorum."

Ret cevabı geldiğinde...

Bir diğer turizm sektörü çalışanı Barış Öztürk, vize başvurusuna alınan olumsuz yanıtın ardından ne yapılabileceğini şu sözlerle açıkladı:

"Yolcular vize reddi yediğinde konsolosluktan neden olduğuna dair yazılı beyan alabilir, bu yasal hakkıdır. Dokümanlarda bir sıkıntı varsa kişiler bunu düzeltip tekrar başvurabilir. Fakat vize ücreti yanar ve tekrar başvurduğuna yine vize ücreti öder."

DHA / ET,HT

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