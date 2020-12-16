 Verilerin sağlanamadığı aşılar için acil kullanıma onay | TÜRKİYE | DW | 18.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Verilerin sağlanamadığı aşılar için acil kullanıma onay

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na "kapsamlı verilerin sağlanamadığı aşılar için acil kullanım onayı" verildi. İlgili yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

default

"Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "kapsamlı verilerin sağlanamadığı aşılar için acil kullanım onayı" verebilecek.

Yönetmelikte "Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından Acil Kullanım Onayı (AKO) verilebilir" denildi.

Türkiye'de aşılama 23 Aralık'ta başlıyor

Türkiye'nin 50 milyon adet sipariş ettiği Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac’ın ilk dozunun 23 Aralık’ta sağlık çalışanlarına yapılacağı açıklanmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan dün yaptığı açıklamada aşının ilk önce sağlık çalışanlarına yapılacağını belirterek "Sonrasında 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan bireylerimiz aşılanacak. Sonra 'kilit personel' dediğimiz öğretmenlerimiz, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nda Türkiye'ye gelecek inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapıldığını aktarmıştı. "Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır" diyen Koca, "Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır" diye konuşmuştu.

DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Af Örgütü’nden DTÖ’ye aşı patenti eleştirisi

Af Örgütü, korona aşısına hızlı ve kitlesel erişim için geçici patent muafiyeti önerisine yeşil ışık yakmayan DTÖ’yü eleştirdi. Örgüt, pandemide uluslararası dayanışmanın eksikliğini vurguladı.  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Instituionen

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Takip Merkezleri" açıyor 16.12.2020

Sağlık Bakanlığı Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için Covid-19 Takip Merkezleri açmaya başladı.

Türkei Coronavirus | Impfung | Özlenen Özkan, Rektorin der Uni Akdeniz

Sağlık Bakanlığı: Çin aşısı gönüllüler üzerinde denenecek 20.11.2020

Sağlık Bakanlığı Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

Türkei Coronavirus Kontakt-Verfolgung

Karantina süresi neden düşürüldü? 08.12.2020

Bakanlık karantina süresini on güne düşürdü. Peki kararın bilimsel dayanağı ne?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AKP'nin teklifine hak savunucularından tepki

AKP'nin TBMM'ye sunduğu "kitle imha silahlarının önlenmesi" hakkındaki kanun teklifi, sivil toplum kuruluşlarına kayyum atama yetkisi verilmesini öngörüyor. Teklif hak savunucularının tepkisine yol açtı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  