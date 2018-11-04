Venedik'te OHAL ilan edildi

İtalyan hükümeti yoğun yağışlar nedeniyle son 53 yılın en yüksek su seviyesine ulaşan Venedik'te OHAL ilan etti. Kanalları ve tarihi yapıları ile ünlü Venedik'te sel hayatı felç ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte seli "ülkemizin kalbine bir darbe" şeklinde tanımladı.

İtalya'da kabine Perşembe günü bir araya gelerek turistlerin gözde şehri Venedik'te OHAL ilan ederek, ilk alınan tedbirleri uygulamaya koydu.

Su seviyesi 187 santimetreye yükselen turistik kentte tarihi yapılar ve iş yerleri selden etkilendi. 187 santimetre su seviyesi 1966'da meydana gelen selde ulaşılan rekor su seviyesinden sadece yedi santimetre daha az.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro meydana gelen zararın "yüzlerce milyon euroyu" bulacağını söyledi. Luigi Brugnaro Venedik gibi San Marko Basilikası'nın da ciddi hasar gördüğünü söyledi. Meydana gelen zarar nedeniyle yardım toplanmaya başlandı.

Venedikteki otelciler birliğinden yapılan açıklamada sadece otel binalarının zarar görmediği, turistlerin gelecekteki rezervasyonlarını da iptal ettikleri ve bu nedenle zararın çok büyük boyutlarda olduğu vurgulandı.

dpa, AP/SSB, BK

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