Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e, toplam vaka sayısının da 43'e yükseldiği bildirildi. Virüsün hızla yayılması nedeniyle 14 bölgede okullar ve üniversiteler tatil edilirken, sinema ve tiyatrolar kapandı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın en son açıklamasına göre 785 şüpheli vakadan 28'inde koronavirüs tespit edildi. Başkent Tahran'da eczaneler ve süpermarketlerdeki bütün dezenfekte etme ürünlerinin tükendiği bildiriliyor.

İran ülkeye ve ülkeden sehayatlere kısıtlama getirirken, Kuveyt Havayolları'nın ülkeye uçuşları durdurduğu bildirildi. Türkiye'de bazı Twitter kullanıcıları İran sınırının kapatılması için kampanya başlattı.

Öte yandan koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle Güney Kore'de en yüksek alarm seviyesine geçildiği bildirildi. Virüs ülkenin dördüncü büyük kenti olan Daegu kentindeki bir kilisede yapılan ayinden sonra hızla yayılmaya başlamıştı. Ülkedeki vaka sayısı toplam 556'ya ulaştı. Böylece Güney Kore Çin'den sonra en fazla sayıda vakaya sahip ülke oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 97 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı 2 bin 400'ün üzerine çıktı. Virüse yakalananların toplam sayısının dünya genelinde 77 bini aştığı duyuruldu.

Avrupa'ya yayılıyor

İtalya'da ülkenin endüstri bölgeleri olan Lombardiya ve Veneto'da 89 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam 100 vakanın olduğu bildirildi.

İtalyan yetkililer bu bölgede yaşayan halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Okulların tatil edildiği ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği bildirilirken, ülkenin gayrisafi üretimin yüzde 30'unu karşılayan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde şirketler çalışanlarından evde kalmalarını istemeye başladı. Venedik Karnavalı'nın da iptal edildiği açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ülkede yeni koronavirüs vakaları çıkabileceğini ve Fransa'daki sağlık yetkililerinin bir salgın durumuna hazırlıklı olduğunu açıkladı. Bakan, İtalya'daki durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

Dpa, AFP, Reuters / SSB, EC

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