Venedik giriş ücretinden 11 günde 1 milyon kazandı

İtalya'nın Venedik kentinde 25 Nisan'dan bu yana şehre günübirlik gelen ziyaretçilerden kişi başı beş euro ziyaret ücreti alınması uygulamasının on bir günlük ilk test aşaması sona erdi. Kent yönetiminin Pazartesi günü yayınladığı istatistiklere göre bu süre zarfında 195 bin giriş bileti satılırken, talep edilen günlük ücretler Venedik'e yaklaşık bir milyon euro kazandırdı. Bu miktarın belediye yönetiminin ilk etaptaki beklentilerinin üstünde olduğu belirtildi.

25 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan ücret uygulamasına hafta sonuna kadar ara verildiği açıklandı. Temmuz ortasına kadar cumartesi ve pazar günleri sabah 8:30'dan 16:00'ya kadar beş euroluk ziyaretçi ücreti zorunluluğu devam edecek.

İnternetten telefonlara indirilen bir kare kod yardımıyla ödenebilen ücretin ödenmemesi halinde, günübirlik züyaretçilere 300 euro ceza kesilebiliyor. Kent sakinleri, gece kalan ziyaretçiler, öğrenciler ve 14 yaş altındakiler, yani kentte kalanların çoğunluğu söz konusu ücretten muaf. Ancak ücret ödemese dahi herkesin söz konusu kare kodu bulundurması şart koşuluyor.

Yılda 15 milyon ziyaretçinin geldiği Venedik, dünyada en çok ziyaret edilen şehirlerin başında geliyor. Bu kitle turizmi kent hazinesine büyük bir gelir kazandırmasına rağmen son zamanlada bazı sorunlara da neden olmaya başladığı için ücret uygulamasına geçilmiş, turist akını bu yolla azaltılmak istenmişti.

Test aşamasının kalıcı bir ücrete dönüşüp dönüşmeyeceğine yıl içerisinde karar verilecek. Kalıcı olması halinde kente giriş ücretinin daha sonra yolların, kanalların ve binaların bakımı için kullanılması öngörülüyor.

Venedik'teki uçan tekneler To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

dpa / AI,ET

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