 Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu | YAŞAM | DW | 09.09.2018

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YAŞAM

Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

75’inci Venedik Film Festivali’nde yönetmenliğini Alfonso Cuaron’un yaptığı “Roma” Altın Aslan’ın sahibi oldu. Orizzonti bölümünde gösterilen Mahmut Fazıl Coşkun imzalı “Anons” Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

75. Filmfestspiele in Venedig Verleihung Goldener Löwe Alfonso Cuaron (Reuters/T. Gentile)

Yönetmen Alfonso Cuaron

75'inci Venedik Film Festivali’nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un imzasını taşıyan "Roma” en büyük ödül olan Altın Aslan’a layık görüldü. Oscar ödüllü yönetmen Cuaron'un siyah-beyaz çektiği "Roma,” 1970'lerde Meksiko’da orta sınıfa ait bir evde hizmetçilik yapan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Festivalde Altın Aslan için favoriler arasında gösterilen filmin yapımcılığını, internet üzerinden abonelerine içerik sunan Netflix’in üstlenmiş olması dikkat çekti. Netflix’in yapımcılığını üstlendiği filmler, önce sinema salonlarında gösterilmediği gerekçesiyle Cannes Film Festivali'nde tartışma yaratmıştı. Bunun üzerine Netflix, aralarında "Roma”nın da bulunduğu filmleri Cannes’dan çekmişti.

Yapımcılığını Netflix'in üstlendiği bir diğer film "The Ballad of Buster Scruggs” da Venedik’ten ödülle ayrıldı. ABD’li kült sinemacılar Joel ve Ethan Coen kardeşlerin imzasını taşıyan "The Ballad of Buster Scruggs” ile En İyi Senaryo Ödülü dalında Gümüş Aslan’ın sahibi oldu.

75. Filmfestspiele in Venedig Verleihung Goldener Löwe Olivia Colman (Reuters/T. Gentile)

Olivia Colman En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü

Festivalin diğer önemli ödülleri

Jüri başkanlığını yönetmen Guillermo del Toro’nun yaptığı festivalde En İyi Yönetmen Ödülü olan Gümüş Aslan ise "The Sisters Brothers” filmi ile Fransız yönetmen Jacques Audiard'e verildi.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos imzalı "The Favourite” Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Festivalde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "At Eternity's Gate” adlı filmindeki performansı ile Willem Dafoe'nin oldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise "The Favourite” filmindeki rolüyle Olivia Colman aldı.

Jüri Özel Ödülü ise Altın Aslan için yarışan tek kadın yönetmen Jennifer Kent imzalı "The Nightingale“ adlı filme verildi. Festivalde Altın Aslan için yarışan sadece bir kadın yönetmen olması, festivalin organizatörlerinin eleştirilmesine yol açmıştı.

75. Filmfestspiele in Venedig Verleihung Goldener Löwe Willem Dafoe (Reuters/T. Gentile)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Willem Dafoe'nun oldu

Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'a ödül

Festivalin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde gösterilen Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons” adlı filmi Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Film, 1960’lı yıllarda ordudan atılan dört eski askerin bir gece boyunca süren yolculuğunu anlatıyor.

Film, İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından festival kapsamında verilen En İyi Akdeniz Filmi ödülüne de layık görülmüştü.

Başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz paylaştığı filmin senaryosunda Mahmut Fazıl Coşkun ve Ercan Kesal’ın imzası bulunuyor.

DW,AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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