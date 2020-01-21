Vatikan'a Türk iktisatçı

Davos'ta küreselleşme ve iklim kaygısı

İsviçre'nin Davos kasabası, Dünya Ekonomik Forumu'nun 50'nci toplantısı nedeniyle dünyanın dört bir yanından liderler ve üst düzey yöneticilere ev sahipliği yapıyor. Bu yılki zirveye iklim protestoları eşlik ediyor.