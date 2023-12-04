"Vartinis Davası" düşürüldü

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova (eski adı Vartinis) beldesinde 3 Ekim 1993 tarihinde evlerinin ateşe verilmesi nedeniyle aynı aileden 9 kişinin yakılarak öldürülmesiyle ilgili olarak Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen dava düşürüldü.

Kırıkkale 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 30 yıllık süre dolduğu için zaman aşımı nedeniyle davayı düşürme kararı verdi.

Muş Baro Başkanı: En önemli dosyalardan biriydi

Kararı eleştiren Muş Baro Başkanı avukat Kadir Karaçelik, "90'lı yılların karanlığının bir parçasıydı. Ağır insan hakları ihlallerinin birinin gerçekleştirildiği en önemli dava dosyalarından biriydi. Bu nedenle insanlığa karşı suçlar kategorisindeydi. Bunu, AİHM'in bu konuda vermiş olduğu kararlarla da ifade etmeye çalıştık ama Maalesef yerel mahkeme bütün bu itirazlarımızı ve argümanlarımızı dikkate almaksızın bu karar vermiş oldu" açıklamasını yaptı.

Vartinis katliamı davasında zaman aşımı riski To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne olmuştu?

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 3 Ekim 1993 tarihinde baba Nasır Öğüt ve eşi Eşref Öğüt ile çocukları Sevim, Sevda, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Aycan, Cihan ve Cinal Öğüt evlerinin ateşe verilmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Dava kapsamında iki jandarma subayı, bir astsubay ve bir özel harekât şube müdürü yargılandı.

5 Aralık 2013'te Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasının ardından Yargıtay mahkemenin talebi doğrultusunda, "güvenlik gerekçesiyle" davanın Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmesine karar vermişti. 10 Haziran 2015 tarihli duruşmada savcı mütalaasında sanıklar hakkında 180 yıldan 230 yıla kadar hapis cezası istemişti. Ancak süreç içerisinde sanıkların da firar ettiği ve kırmızı bültenle arandığı bilgi verilmişti.

Anka / HT,HS

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