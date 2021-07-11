Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü

Dün gece saatlerinde Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Karahan bölgesinde kaçak göçmenlerin taşındığı 65 ER 186 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kaza sonrası minibüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza mahaline gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılarıdan birinin hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Van Valiliği dün gece saatlerinde Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde 10 Temmuz 2021 günü saat 23.45 sıralarında S.A. isimli şahıs adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası yangın çıkan araç ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı ve kazada organizatör Cüneyit Avar ve 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. ise gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir" denildi.

Afganistan ve Pakistan’dan yola çıkıp, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler için İran sınırındaki Van, önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor.

dha,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe