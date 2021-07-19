Van'da bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliği’nden, çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdüğü görüntü, haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Görüntülerin 10 Temmuz tarihinde Van’da çekildiği belirtilen açıklamada, bu tarihten sonra düzenlenen operasyonlarda bin 456 göçmenin yakalandığı, 6 organizatörün tutuklandığı kaydedildi.



Görüntülerin İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazide çekildiği belirtilen açıklamada, “Olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

"24 saat esasına göre görev yapılıyor"

"Bu konuda görevli askeri sınır birlikleri ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı, teknolojik imkânlardan ve özellikle insansız hava araçlarından azami ölçüde faydalanıldığı" belirtilen açıklamada, "Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup, ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hattında ilave karakol ve kulelerin yapılmakta olduğu, ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlandığını kaydedildi.

DHA/BK,BÖ

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