 Van′da ölü sayısı 59′a yükseldi | TÜRKİYE | DW | 19.07.2020

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TÜRKİYE

Van'da ölü sayısı 59'a yükseldi

Van Gölü’nde 27 Haziran’da batan teknedeki göçmenlerden 5 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 59’a yükseldi.

Tekne 27 Haziran'da göle açılmıştı

Tekne 27 Haziran'da göle açılmıştı

Van'da 27 Haziran'da göle açılan  teknenin batması sonucu kaybolan göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. Jandarma İç Güvenlik Timleri ile Su Altı Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 5 kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı. Böylece ölü sayısı 59'a yükseldi. Cesetler, Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Van'ın Gevaş ilçesinde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan iki kişiden uzun süre haber alınamaması sebebiyle güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunulmuş ve bunun üzerine gölde arama çalışmaları başlatılmıştı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan bir kişinin de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Van özellikle İran üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan göçmenlerin rotası. Geçen yıl yine Van Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi kurtulmuştu.

İnsan kaçakçılarının polis kontrol noktalarını aşmak amacıyla göçmenleri Van Gölü üzerinden tekneyle taşımayı seçtikleri tahmin ediliyor.

DHA, DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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