 Vali Lübcke cinayetinde yargılama başladı | ALMANYA | DW | 16.06.2020

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ALMANYA

Vali Lübcke cinayetinde yargılama başladı

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinde sanıkların yargılanmasına Frankfurt’ta başlandı. Savcılık aşırı sağcı baş sanık Stephan E. ile muhtemel suç ortağı Markus H.’ya ağır suçlamalar yöneltti.

Markus H.

Markus H.

2 Haziran 2019 tarihinde evinin terasında suikaste kurban giden Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinde yargılama başladı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu. Federal Savcılık baş sanık Stephan E. ve muhtemel suç ortağı Markus H.’ya ağır suçlamalar yöneltti.

Federal Savcı Dieter Killmer, iddianamede Stephan E.'nin cinayeti yıllar boyunca en ince ayrıntısına kadar planladığını ileri sürdü. Savcı Killmer, sanığın planlarını en geç Köln’de 2015/2016 yılbaşında meydana gelen cinsel taciz olayları ve Fransa’nın Nice kentindeki intihar saldırısı sonrasında kesinleştirdiğini iddia etti.

Stephan E.'nin bu olaylardan valiyi sorumlu tuttuğunu iddia eden Federal Savcı, sanığın Almanya Federal Cumhuriyeti temsilcilerine karşı "etnik milliyetçi bir tutum" takındığını ve cinayetle "kamu düzenine karşı topluma kayda değer bir işaret" vermek istediğini söyledi.

Walter Lübcke

Walter Lübcke

Sığınmacıların kabulüne ilişkin sözlü tartışma

Sanığın valiye yönelik nefretinin 14 Ekim 2015 tarihinde Kassel yakınlarındaki Lohfelden’de sığınmacıların kabulü ve barındırılmasıyla ilgili bir toplantıya dayandığı belirtildi. Söz konusu toplantıya Stephan E. ve Markus H.’nın da katıldığı biliniyor. Toplantıda salondan gelen, sığınmacı karşıtı itirazlara yönelik Lübcke "Konu bazı değerlerin savunulmasıyla ilgilidir; bu değerleri paylaşmayanlar eğer razı gelmiyorlarsa hemen bu ülkeyi terk edebilirler" demişti. YouTube üzerinden paylaşılan bu cümle üzerine Lübcke aşırı sağcıların hedefi haline gelmişti.

Walter Lübcke'nin evi

Walter Lübcke'nin evi

İddianame: Termal kamerayla izledi

İddianameye göre sanık, bu toplantının ardından Lübcke hakkında enformasyon toplamaya başladı ve cinayet öncesinde kurbanının hayatının dakika dakika ayrıntılarına dair casusluk yaptı. Birçok kez Lübcke'nin evine giden Stephan E., cinayetten bir gece önce yakınlardaki bir çayırdan evi termal kamerayla gözetleyerek Lübcke'nin evin terasında olup olmadığını kontrol etti. 1 Haziran 2019 gecesini ise bölgede bir kermes düzenleneceği için ve takip edilmeyeceğini varsayarak eylem tarihi olarak belirledi. İddianameye göre sanık, Lübcke’yi saat 23.20 sularında evinin terasında oturduğu sırada arkadan ve yakın mesafeden başına tek kurşun sıkarak öldürdü.

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"Birlikte atış talimi yaptılar"

Davada cinayete yardım ve yataklıktan yargılanan Markus H.’nın ise cinayet planına dahil olmadığı ancak Stephan E.’ye refakat ettiği ileri sürüldü. İki yakın arkadaşın aralarında "bir şeylerin yapılması gerektiği" konusunda konuştukları ve "sessiz bir fikir birliği" içinde oldukları iddianamede yer aldı. Ayrıca iddianamede ikilinin birlikte aşırı sağcı gösterilere katıldıkları ve atış talimi yaptıkları ifade edildi.

İddianamenin okunmasının ardından Markus H.’nın avukatları söz aldı. Avukatlardan biri cinayetin arkasında siyasi bir motivasyon olduğunu reddetti. Müvekkilinin eylemle bir ilişkisi olmadığını ileri süren avukat, Markus H.’nın başsanık ile yakın arkadaş olmadığını iddia etti. Avukat ayrıca iddianamenin "bir dizi çelişki" barındırdığını savundu.

"Iraklı bir sığınmacıyı da bıçakladı"

Başsanık Stephan E. aynı zamanda 6 Ocak 2016 tarihinde Iraklı bir sığınmacıyı öldürme teşebbüsünde bulunmakla da suçlanıyor. E.’nin sığınmacıyı Lohfelden’de karanlık bir sokakta sırtından bıçakladığı belirtiliyor.

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'ye düzenlenen suikast Alman kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Soruşturma makamları kısa süre içinde cinayetin aşırı sağ güdülü olduğu yönünde soruşturma başlatmıştı. İki hafta sonra Stephan E. gözaltına alınmış; önce cinayeti işlediğini itiraf eden E. birkaç gün sonra ifadesini geri almıştı. Ocak ayında ise suçu Markus H.’ya atarak H.’nın Lübcke’yi yanlışlıkla vurduğunu söylemişti.

dpa, AFP, EPD / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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