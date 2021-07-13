Vaka sayılarında yüzde 20'lik artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarda beklenen düşüşün gerçekleşmediğini ve hafta sonunda bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu belirterek aşılamalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Başta aşılamanın düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere vaka sayılarında artış olduğunu kaydeden Koca, "Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz" dedi.

Koronavirüsün Delta varyantının ülkede giderek yayıldığına dikkat çeken Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu" bilgisini verdi.

"Yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz"

Koca, aşılamadaki yavaşlamayla ilgili olarak aşı zorunluluğunu kamu olarak gündemlerine almak istemediklerini, daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istediklerini söyledi.

Koca, "Aşılama oranlarının Hakkari'de şu an yüzde 50, Şırnak'ta yüzde 40, Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz, Kars'ta benzer şekilde, Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın. Vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda" diye konuştu

Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış olan 18 yaş ve üzeri olarak tanımlanan kişilerde aşılama oranının yüzde 70 olmasını hedeflediklerini, şu an bu rakamın yüzde 61'leri bulduğunu aktardı.

Kapanma ve kısıtlama öngörülmüyor

Artan vakalar karşısında önümüzdeki dönemde yeni bir kapatma veya kısıtlama önermediklerini belirten Bakan, toplumsal bağışıklık oluşana kadar herkesin tedbirler noktasında hassasiyet göstermesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Koca, olası dördüncü dalgayla ilgili bir soruya, "Şu an böyle bir durum yok, ama olmayacağı anlamına gelmez. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür" yanıtını verdi.

Bakan Koca, şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin olaraksa, "Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

DW / BK,ET

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