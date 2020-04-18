Vahşi hayvan nüfusunda radikal düşüş

Dünyadaki vahşi hayvan popülasyonunda aşırı tüketim nedeniyle 50 yıldan kısa bir zaman dilimi içinde üçte ikiden fazla azalma gözlendiği belirtildi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) "Living Planet 2020" Raporu’na göre kuş, balık, memeli hayvan, hem karada hem suda yaşayan hayvan ve sürüngen nüfusunda 1970 - 2016 yılları arasında yaklaşık yüzde 68 oranında azalma oldu.

Söz konusu WWF Raporu 4 binden fazla omurgalı türü gözlemleyerek oluşturuldu.

Türleri en fazla tehlike altında olan hayvanların Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşayan doğu ova gorilleri, Kosta Rika’da yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağaları ve 1970 yılından bu yana popülasyonlarında yüzde 97 oranında gerileme gözlenen mersin balığıgiller olduğu belirtildi.

''Gezegenimiz alarm veriyor''

1970'den bu yana gezegenin biyoçeşitliliğinde kademeli bir düşüş gözlemlediklerini söyleyen WWF Genel Direktörü Marco Lambertini, "30 yıldır artan bir düşüş gözlemliyoruz ve bu (artış) yanlış yöne doğru gitmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. WWF Genel Direktörü, milyonlarca yıldır dünyada yaşayan türler göz önüne alındığında tüm bu kötü gidişatın oldukça kısa bir zaman diliminde gerçekleştiğine de dikkat çekti.

Pasifik Okyanusu'nda yüzen bir deri sırtlı deniz kaplumbağası

Lambertini, vahşi yaşam türlerindeki bu ciddi düşüşün gezegenin kırmızı alarm verdiği anlamına geldiğini söyledi.

Bu radikal düşüşün en önemli nedenleri arasında tarımsal genişleme, ormanların yok edilmesi ve vahşi hayvan ticareti gösteriliyor. Bilim insanları ormansızlaşmadaki hızlı ilerlemenin yeni koronavirüs gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların yayılmasının da ana nedeni olduğuna dikkat çekiyor.

Reuters, AFP / SÖ, SSB

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