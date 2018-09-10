Uzmanlardan uyarı: Küresel ısınmada yarım derecelik fark çok önemli

Dünya'nın küresel ısınma nedeniyle 1,5 derece veya 2 derece ısınmasının ciddi boyutta etkileri olacak. Bu saptama, Güney Kore’nin İncheon kentinde bir araya gelen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) gelecek hafta yayınlayacağı raporda yer alıyor.

Dünyanın önde gelen iklim araştırmacıları, İncheon’da bir hafta boyunca küresel ısınmayı 1,5 derecede tutabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunacak. Bu toplantının başında bir konuşma yapan IPCC Başkanı Lee Hoe Sung, Paris İklim Anlaşması’nın 2015'te imzalandığı zaman 2 derecelik küresel ısınma yerine 1,5 derecelik ısınma ile hangi risklerin önüne geçildiğinin "tam olarak” farkında olunmadığını ifade etti.

Lee, bilim insanlarının yıllardır iklim değişikliğinin "aşırı hava durumlarına” sebep olacağına dair uyardıklarını hatırlatarak, "Geçen aylarda Dünya’nın her tarafından yaşanan sıcak hava dalgası, orman ve geniş kapsamlı yangınlar ile şiddetli yağışlar bu uyarıların önemini ortaya çıkartıyor” dedi.

Katoviçe'deki COP24

IPCC daha önce, küresel ısınmanın 1,5 derece olması durumunda yaşanacak sonuçların ne olduğunu ve ısınmanın 1,5 derecede tutulmasının nasıl sağlanabileceğini bir raporda sunmasıyla görevlendirilmişti. Panel, İncheon'daki beş günlük oturumun ardından 8 Ekim tarihinde bu raporunu açıklayacak. Toplamında 91 yazar ve 250 araştırmacının katkı sağladığı raporda, yaklaşık 24 bin uzman tarafından yazılmış altı bin yayın incelendi.

IPCC’nin açıklayacağı raporun Aralık ayında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP24) için de bir temel oluşturması bekleniyor. Pazartesi günü IPCC kapsamında İncheon'da görüşmelere başlayan heyetler bu raporun Katoviçe için "önemli bir itici güç” olacağını belirtiyor. Raporun özellikle Talanoa-Diyalog adıyla bilinen ve Paris İklim Anlaşması'na imza atan ülkelerin o ana kadar alınan önlemleri tartıştığı diyalog süreci için de önemli olacağı ifade ediliyor.

Mercanlar yok olabilir

2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması ile birlikte küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlamak üzere anlaşılmıştı. Bu anlaşma kapsamında anlaşmaya taraf olan ülkeler 2020 yılına kadar yükselttikleri iklim hedeflerini ortaya koymaları gerekiyor.

Alman Heinrich Böll Vakfı'nda uluslararası iklim politikaları konusunda uzman olan ve İncheon’daki panele katılan Linda Schneider, her ne kadar 2 derecelik ile 1,5 derecelik küresel ısınma hedefinin arasında büyük bir fark yokmuş gibi gözükse de, Dünya için bu farkın büyük olduğunu ifade etti. Schneider, sanayileşme öncesi döneme göre 2 derece ısınma sonrasında Dünya’da mercanların kalmayacağını belirtirken, 1,5 derecelik bir ısınma söz konusu olduğunda en azından mercan topluluklarının üçte birinin hayatta kalma şansının olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 1. Ampulleri değiştirin Şık bir lamba mı satın aldınız? Onu verimli ampullerle kullanın. Bu, uzun vadede fark yaratan küçük eylemler arasında. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla çaba da gerektirmiyor. Bazı LED ampuller, geleneksel ampullere göre yüzde 90 oranında daha az tüketiyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 2. Çamaşırları asarak kurutun Bu, soğuk ya da yağışlı ülkelerde zor olabilir. Ancak bu tür zorluklar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 3. Geri dönüşüm Geri dönüşüm, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan için normal bir davranış haline geldi. Kesinlikle dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yardımcı oluyor. Ancak bu maalesef yeterli değil.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 4. Soğuk suyla çamaşır yıkayın Kıyafetlerinizin sıcak suyla yıkandığında çekmesinden endişe duyuyor musunuz? Soğuk suyla çamaşır yıkamanız için bir başka neden daha: Su ısıtıcıyı kullanmayacak olmanız daha az sera gazı emisyonu üretilmesini sağlayacaktır.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 5. Hibrid araç kullanın Aracınızdan tamamen kurtulmaya hazır oluncaya kadar bir hibrid otomobile geçebilirsiniz. Ancak dikkat: Aracın ihtiyacı olan elektrik, muhtemelen hala kirli fosil yakıtlardan geliyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 6. Vejetaryen beslenmeye geçin Sığır eti üretimi, dünya genelinde tropikal ormanların azalmasının en büyük sebeplerinden biri. Ardından soya üretimi geliyor. Soya, hayvanları beslemek için üretiliyor. Et ağırlıklı beslenmenin sebep olduğu karbon salınımı vejetaryen beslenmenin neredeyse iki katı. Yediğiniz et miktarını azaltmak bile fark yaratıyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 7. Yeşil enerji satın alın Yenilenebilir enerjiler son zamanlarda revaçta ancak yine de büyük oranda kömür gibi fosil yakıtlara bağımlıyız. Almanya gibi ülkelerde enerji sağlayıcınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunlardan bazıları yenilenebilir enerjilerden kaynak sağlıyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 8. Bir Atlantik ötesi uçuşunuzu iptal edebilirsiniz İklim değişikliğiyle mücadelede havayolu taşımacılığı büyük bir zorluk. Siyasiler uçuşların iklime olan etkisini azaltmanın yollarını araştırıyor. Ancak bu arada siz de uçak bileti almadan önce iki kez düşünmeye başlayabilirsiniz. Özellikle Atlantik ötesi uçuşlar için.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 9. Otomobil kullanmayın Aracınızdan kurtulmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yapabileceğiniz ikinci en etkili eylem. Hem bisiklet kullanmak formunuzu korumanıza da yardımcı olur!

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 10. Bir çocuk daha az yapın Araştırmaya göre sanayi ülkelerindeki her doğum, mevcut tüketen ve kirleten insan sayısına eklendiğinden gezegenimiz için yapılabilecek en büyük kötülük. Ancak bu maddeyle birlikte diğer 9 eylemi şimdiden yapmaya başlarsanız çocuklarınız daha iyi bir dünyada yaşayabilir.



dpa/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe