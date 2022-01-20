Uzmanlar uyardı: Enflasyon yüzde 40-45'te kalabilir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulması kararı aldı. TCMB, kararını açıklarken enflasyonda kalıcı düşüş hedefi doğrultusunda eldeki tüm araçların kullanılacağını da vurguladı.

TCMB'nin faizi sabit tutma kararını değerlendiren Capitol Economics'ten analist Jason Tuvey ise Türkiye'de enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmesini beklediğini belirterek yılın büyük bir bölümünde yüzde 40 ile 45 seviyesinde kalabileceğini ifade etti.

"Türk Lirası'ndaki (TL) keskin düşüşlerin enflasyonu çok yüksek seviyelerde sabitleştirme riski taşıdığını" dile getiren Tuvey, zayıf TL'nin bankacılıktaki kırılganlıkları daha da kristalleştirebileceği uyarısında bulundu.

"Merkez Bankası, faizi şimdi yükseltmiyorsa önümüzdeki aylarda artıcaklarını düşünmek için çok az neden var" ifadelerini kullanan Tuvey, bir sonraki faiz kararının da aşağı yönlü olacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Tuvey, enflasyonun yılın sonuna doğru tekrar gerilemeye başlamasını beklediğini vurguladı.

"Faiz artırımı enflasyonu rahatlatır"

Ekonomistler, Türkiye'deki ekonomik sorunları çözmek için politika faizinin önemli ölçüde artırılması gerektiğini düşünüyor.

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomos Gitzel, ancak faiz artırımının kurların rahatlamasına yardımcı olabileceğini belirterek "Böyle bir adım, ithal enflasyonu bastırabilir ve halkı da mali açıdan rahatlatır" şeklinde konuştu.

BlueBay Asset Management'tan piyasa ekonomisti Timothy Ash de TCMB'nin faizi sabit tutma kararını "Hiçbir değişiklik olmaması, daha uzun süre kötü politika yürütüleceği anlamına geliyor" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye'de enflasyon şu anda yüzde 36'yla 2002'den yılından bu yanaki en yüksek seviyesinde. TL de dolar karşısında geçen yıl yüzde 44 oranında değer kaybetti. Faiz artırımına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik modeliyle ucuz kredilerle yatırımları ve ihracatı artırmayı, böylece de yabancı sermaye bağımlılığından kurtulmayı hedefliyor.

Reuters,AFP/HS,JD

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