 Uzaktan eğitimin detayları belli oldu | TÜRKİYE | DW | 18.11.2020

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TÜRKİYE

Uzaktan eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili detayları açıkladı. Buna göre uzaktan eğitim 4 Ocak’a kadar sürecek. Bu süre içinde sınav yapılmayacak. Öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.

Ziya Selçuk

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik olarak uygulanan uzaktan eğitim süreciyle ilgili ayrıntılı bir yazılı açıklama yaptı. Buna göre 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime devam edilecek, öğrencilere yıl sonuna kadar 500 bin tablet dağıtılacak.

Bakan Ziya  Selçuk imzasıyla yayınlanan açıklamada  ayrıca, 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan sınav yapılmayacağı da belirtildi. Açıklamada, sınavlarla ilgili planlamanın salgının seyrine göre gerçekleştirileceğine işaret edilirken, öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacakları ifade edildi.

Türkei | Coronavirus | Situation an den Schulen

Uzaktan eğitimin geniş bir yelpazede uygulanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir."

 Velilelere SMS ile bilgi verilecek

Uzaktan eğitim haftalık ders programlarının,  okul yönetimlerinin koordinesinde  öğretmenler tarafından öğrencilere ve velilere bildirileceği kaydedilen açıklamada, "Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız" denildi.

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın  yapılmayacağı kaydedilen açıklamada, "Sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

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Tabletlerin dağıtımına başlandı

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, bin 653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına  kısa mesaj servisiyle  ulaştıracağı da belirtildi.

Şimdiye kadar 60 bin tablet bilgisayarın dağıtımının yapıldığı, kısa süre içinde  30 bin tabletin daha dağıtılacağı belirtilen açıklamada, "Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz" denildi.

DW / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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