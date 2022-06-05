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Latif Demirci
Latif DemirciFotoğraf: ANKA
SanatTürkiye

Usta çizer Latif Demirci hayatını kaybetti

1 saat önce

"Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi tiplemelere hayat veren usta çizer Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti.

https://www.dw.com/tr/usta-%C3%A7izer-latif-demirci-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybetti/a-62037937

"Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri", "Press Bey ve Media Hanım" gibi unutulmaz tiplemelere hayat veren usta çizer Latif Demirci (61) hayatını kaybetti.

Hürriyet Kitap Sanat, haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan duyurdu.

1961 İstanbul doğumlu olan Demirci, kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerindeki karikatürlerle başlamıştı. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmasından sonra çeşitli gazeteler ve dergilerde çalıştı. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınlarda yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet Gazetesi için çizdi.

ANKA, DHA / EC, BÜ

 

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