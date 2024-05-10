BM Filistin yardım kuruluşu merkez ofisini kapattı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Doğu Kudüs'teki İsrailli yerleşimcilerin ajansın yerleşkesinin çevresini ateşe vermesinin ardından buradaki merkez ofisini geçici olarak kapattığını duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal media platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Perşembe akşamı meydana gelen olayın bir haftadan kısa bir süre içinde yaşanan ikinci saldırı vakası olduğuna dikkat çekerek tam anlamıyla güvenlik sağlanana kadar yerleşkeyi kapatma kararı aldığını aktardı. Lazzarini, olay gerçekleştiğinde BM personelinin burada bulunduğunu ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Diğer yandan alevlerin açık alanda büyük hasara yol açtığı, acil yardım ekiplerinin gelmesinin gecikmesi üzerine alevlere personelin kendisinin müdahele ettiği belirtildi.

UNRWA arazisinde ajansın araç filosu için bir benzin ve mazot istasyonu olduğunu belirten Lazzarini, "Bu çok korkunç bir gelişme. Bir kez daha BM çalışanlarının hayatı ciddi bir risk altına girmiştir" ifadelerini kullanarak, İsrail basını tarafından yayımlanan bir videoyu paylaştı. Videoda yerleşkeden yükselen duman görüntüleri göze çarparken, slogan atanların sesleri de duyuluyor.

UNRWA Genel Komiseri, silahlı adamların eşlik ettiği bir kalabalığın yerleşkenin dışında "Birleşmiş Milletler'i yakın" sloganları attığının görüldüğünü belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, son iki ay içinde yerleşkenin etrafında İsraillilerin gösteriler düzenlediğini, bu hafta yerleşkedeki binalara ve personele taşlı saldırıların olduğunu belirterek, "İşgalci güç olarak BM personelinin ve yerleşkelerinin tam zamanlı korunmasını sağlamanın İsrail devletinin sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

İsrail Polisi: İlk bulgular reşit olmayanlara işaret ediyor

İsrail polisi, UNRWA yerleşkesi yakınında çıkan bir yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polisin açıklamasında "Polis soruşturmasının öncü bulguları, eylemin cezai sorumluluk açısından yasal yaş sınırının altında kalan reşit olmayan gençler tarafından yapıldığına işaret ediyor" denildi.

Almanya'dan kınama

Almanya, Doğu Kudüs'te meydana gelen söz konusu olayı kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki BM yerleşkelerinin ve personelinin güvenliğini garanti altına almalı" denildi. Açıklamada, "BM; Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki kritik görevlerini yerine getirebilmelidir" ifadesine yer verildi.

1948 yılında İsrail'in kurulmasının ardından yerinden edilen 760 bin Filistinli mülteciye destek için 1949'da kurulan UNRWA, uzun süredir İsraillilerin düşmanlığına hedef oluyor. İsrailli yetkililer, Gazze savaşının başlamasından bu yana Filistin toprakları, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 30 bin çalışanı bulunan ajansa Hamas'la suç ortaklığı suçlaması yönelterek defalarca ajansın kapatılmasını talep etti. BM ise bu suçlamaları şiddetle reddediyor.

DW,Reuters,AFP/SÖ,ET

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