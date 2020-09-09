 UNICEF′den Moria çağrısı: Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı | AVRUPA | DW | 11.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

UNICEF'den Moria çağrısı: Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

UNICEF, Moria kampının yanmasının ardından 4 bin çocuğun ve ailesinin evsiz kaldığına dikkat çekerek, Avrupa’dan acil yardım talep etti.

default

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan binlerce sığınmacı hala çaresizce yardım bekliyor. Adadaki durumun vahametine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 4 bin çocuğun ve ailesinin korunaksız biçimde sokakta kaldığını kaydetti. UNICEF Almanya Direktörü Christian Schneider, ‘’Avrupa derhal yardım etmeli ve bu trajediyi sonlandırmalı’’ diye konuştu. Schneider, Almanya’nın diğer AB ülkeleriyle birlikte refakatsiz çocuk sığınmacıları alma planlarını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Moria yakınlarında korunmaya muhtaç yaklaşık 200 anne ve çocuğa UNICEF tarafından desteklenen aile ve çocuk merkezinde yardım sağlandığı, bir diğer 100 çocuk ve annenin ise kısa vadede yakınlardaki yerleşkelerde desteklendiği kaydedildi.

"Yeni kamp değil, özgürlük istiyoruz"

Örgütün verilerine göre çıkan yangında kül olan Moria kampının 10 bin 800 eski sakini hala barınacak güvenli bir yerden yoksun. Çok sayıda aile yangından sonra art arda üç geceyi sokaklarda, park yerlerinde, yol kenarlarında geçirmek zorunda kaldı.

Öte yandan Yunan güvenlik güçlerinin evsiz kalan binlerce sığınmacıya yeni bir barınak kurmaya yardım etmek için Cuma günü Midilli’ye geldikleri belirtildi.

Ancak yetkililerin insani yardım konusunda gereken reaksiyonu göstermemesine öfkeleri giderek büyüyen yüzlerce sığınmacı ise bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteride, Moria’nın eski sakinlerinin, "Özgürlük istiyoruz", "Yeni bir kamp istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Sığınmacılar günlerdir aç ve susuz olduklarını, tuvalet ve duştan dahi yoksun olduklarını belirtiyor.

Yunan Hükümet Sözcüsü  Stelios Petsas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moria’daki yangının "iltica başvurusunda bulunanlar tarafından koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaya tepki olarak" çıkartıldığını öne sürmüştü. Sığınmacıları kendilerine ev sahipliği yapan ülkeye saygı duymamakla itham eden Petsas, "Onlara şunu açıkça söylüyoruz: Yangın yüzünden adayı terk etmeyi akıllarından çıkartsınlar" şeklinde konuşmuştu.

DW, epd, AFP / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanların yarısı Moria’dan sığınmacı alınmasından yana

Almanya’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 50’si Moria kampında çıkan yangın sonrası evsiz kalan sığınmacıların alınmasından yana görüş bildirdi.  

Almanya’da Moria tartışması

Avrupa'nın en büyük sığınmacı kampı Moria’da çıkan ve 12 binden fazla kişiyi evsiz bırakan yangının ardından, Alman hükümetine yönelik sığınmacıları Almanya’ya getirme çağrıları artıyor.  

AB Moria’dan 400 çocuk sığınmacı alacak

Merkel ve Macron’un Moria kampından ebeveynleri yanlarında olmayan 400 çocuk sığınmacı alma konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Atina ise sığınmacıları karantina koşullarına tepki olarak kampı ateşe vermekle suçladı.  

Benzer içerik

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria

Almanya’da Moria tartışması 09.09.2020

Avrupa'nın en büyük sığınmacı kampı Moria’da çıkan ve 12 binden fazla kişiyi evsiz bırakan yangının ardından, Alman hükümetine yönelik sığınmacıları Almanya’ya getirme çağrıları artıyor.

Griechenland Lesbos | Brand in Flüchtlingslager Moria | Asylsuchende

Almanların yarısı Moria’dan sığınmacı alınmasından yana 10.09.2020

Almanya’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 50’si Moria kampında çıkan yangın sonrası evsiz kalan sığınmacıların alınmasından yana görüş bildirdi.

Griechenland Lesbos Mytilene | Unbegleitete Jugendliche aus Moria zum Festland geflogen

AB Moria’dan 400 çocuk sığınmacı alacak 10.09.2020

Merkel ve Macron’un Moria kampından ebeveynleri yanlarında olmayan 400 çocuk sığınmacı alma konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Atina ise sığınmacıları karantina koşullarına tepki olarak kampı ateşe vermekle suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avrupa’dan Türkiye’ye yeniden diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron AB üyesi Güney Avrupa ülkeleriyle yaptıkları zirvenin ardından Ankara’ya "diyaloğu yenileme" çağrısı yaptı. Ortak bildiride Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’a tam destek mesajı verildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  