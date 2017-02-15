 UNICEF: Yoksul ülkelere giden 100 milyon doz aşı geri çevrildi | DÜNYA | DW | 13.01.2022

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DÜNYA

UNICEF: Yoksul ülkelere giden 100 milyon doz aşı geri çevrildi

UNICEF, COVAX programı kapsamında yoksul ülkelere dağıtılan 100 milyondan fazla aşının, kısa raf ömürlerinden dolayı reddedildiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bugün yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini daha adil hale getirme amacıyla başlattığı COVAX programı kapsamında  yoksul ülkelere dağıtılan 100 milyondan fazla doz Covid-19 aşısının, genellikle kullanım tarihlerinin kısa sürede bitecek olmasından dolayı reddedildiğini açıkladı.

UNICEF Lojistik Başkanlığı Direktörü Etleya Kadilli, "Sadece Aralık ayında 100 milyon doz reddedildi” dedi. Aşıların reddedilme nedeni kısa raf ömrü olan dozların dağıtılması olarak açıklandı.

Kadilli, yoksul ülkelere aşı tedarikinin yetersiz depolama imkanları nedeniyle geç yapıldığını da belirtti.

rtr / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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