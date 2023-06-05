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UNICEF: En az 120 bin çocuk çatışma kurbanı

1 saat önce

UNICEF'ten yapılan açıklamada 2005 yılından günümüze kadar 120 binden fazla çocuğun çatışmalarda öldüğü ya da sakatlandığı belirtildi.

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Sierra Leone'de çatıştırılan çocuklar. (Arşiv)
Sierra Leone'de çatıştırılan çocuklar. (Arşiv)Fotoğraf: epd/dpa/picture-alliance

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) bugün Oslo'da düzenlenen savaşlarda çocukların korunmasına ilişkin uluslararası konferans öncesi yapılan açıklamada, 2005 yılından bu yana dünya genelinde 120 binden fazla çocuğun silahlı çatışmalarda sakatlandığı ya da öldürüldüğü bildirildi.

Savaşlarda çocukların daha iyi korunmaları için küresel ölçekte daha yoğun çalışmalar yapılması gerektiğini belirten UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Her savaş nihayetinde çocuklara karşı bir savaştır" dedi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada savaştan etkilenen çocuklarla ilgili başka çarpıcı verilere de yer verildi.

Buna göre 2005 yılından bu yana en az 105 bin çocuk silahlı güçler ya da silahlı gruplar tarafından silah altına alındı ya da doğrudan çatışmalarda görevlendirildi. Ayrıca en az 32 bin çocuk da kaçırıldı. UNICEFverilerine göre 16 binden fazla çocuk ise cinsel şiddete maruz kaldı.

Yapılan açıklamada çocukların doğrudan etkilendiği okul ve hastanelere yönelik 16 binden fazla saldırı gerçekleştirildiği de ifade edildi.

UNICEF çocuklara yönelik istismar ve şiddet vakalarının Afrika, Asya ve Latin Amerika'da 30'dan fazla çatışmadan elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilebildiğini açıklarken, kayıtlara geçmeyen saldırılar nedeniyle gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca milyonlarca çocuğun yerinden edildiği, arkadaş veya akrabalarını kaybettiği ya da ebeveynlerinden veya yakınlarından ayrı düştüğü bilgisine de yer verildi.

epd/TY,JD

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