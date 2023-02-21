  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Deprem sonrasında İskenderun'da kurulan çadırların yanına çocuklar için oyun alanları da yapıldı - (14.02.2023)
Deprem sonrasında İskenderun'da kurulan çadırların yanına çocuklar için oyun alanları da yapıldıFotoğraf: Eloisa Lopez/REUTERS
FelaketTürkiye

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

2 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye ve Suriye'de UNICEF'in tahminlerine göre 5 milyon çocuğu etkiledi. Peki, bu çocuklar nasıl koşullar altında yaşıyor, neye ihtiyaçları var?

https://p.dw.com/p/4Nn7i

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'deki 11 ilde ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan çocukları da hem fiziksel hem de psikolojik açıdan etkiledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) depremlerin bölgede 5 milyon çocuğu etkilediğini tahmin ediyor. 

DW'ye konuşan UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölümü Başkanı James Gray, depremden etkilenen 5 milyon çocuktan tahminlere göre yaklaşık 2,5 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi ve ekledi:

"Depremin yayıldığı alan ve büyüklüğü düşünülünce kuşkusuz ihtiyaçlar çok fazla ve bu çocukları da etkiliyor. Fiziksel koşullardan evlerini kaybetmiş olmaya kadar farklı açılardan etkilendiler, psikososyal desteğe ve yaşadıkları korkunç deneyim ile baş etme konusunda yardıma ihtiyaçları var."

UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Gray, deprem bölgesindeki çocukların çoğunun çok zor fiziksel koşullar altında bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok sayıda çocuk evlerini ve yaşadıkları çevreyi kaybetti ve bölge inanılmaz soğuk. Geceler soğuk. Çadırlarda, geçici barınaklarda ve çoğu kez sokakta uyuyorlar, çünkü evlerine dönmeye korkuyorlar" şeklinde konuştu.

Gray, bölgede giysiye, barınmaya, ısınmaya, battaniyeye, ısıtıcıya, yiyecek ve suya ihtiyaç olduğunu belirterek özellikle çocuk giysilerine ve kız çocuklarının regl dönemleri için hijyen ürünlerine acilen ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Çocuklara psikolojik destek şart

James Gray, deprem bölgesindeki çocukların psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğine de işaret ederek, "istikrara, güvene ve ilgiye" ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bunların kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Gray, her çocuğun psikososyal desteği aldığından emin olunması gerektiğini kaydetti.

İskenderun'da depremzedeler için inşa edilen geçici barınma merkezinde çocuklar, yaptıkları resimleri duvarlara yapıştırıyor - (17.02.2023)
Uzmanlar, deprem bölgesindeki çocukların oyun oynamaya devam etmesinin, akranlarıyla faaliyetlerde bulunmasının önemli olduğunu belirtiyorFotoğraf: Eloisa Lopez/REUTERS

Çocukların yeniden kendi rutinlerini oluşturmasının, oyun oynamasının, eğlenmesinin ve akranlarıyla, sevdikleriyle zaman geçirmesinin önemine dikkat çeken Gray, "Çocuk dostu alanlarla bunu sağlıyoruz. Bunlar çocukların giderek, kendi yaşıtlarıyla etkileşime girebilecekleri güvenli alanlar" dedi. Bu alanlarda çocuklarla çeşitli oyunlar oynandığını anlatan Gray, bunun çocuklara yaşadıkları travmayı en azından o an için unutma fırsatı verdiğini dile getirdi.

UNICEF Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Gray, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı düşen çocukların ailelerine yeniden dönmeleri için de büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 100 bin öğrenci diğer illere nakledildi

Türkiye'de depremin ardından çok sayıda aile bölgedeki illerden ayrılarak, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Mersin gibi kentlere gitti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in verdiği bilgilere göre, depremlerden etkilenen 10 ildeki toplam 99 bin 853 öğrencinin diğer kentlere nakli yapıldı.

Uzmanlar, depremi yaşayan ancak depremin ardından oturdukları kentten ayrılan çocukların psikolojik durumuna ilişkin uyarılarda da bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz, deprem bölgesinden diğer illere nakil olan öğrencilere yönelik olarak "misafir öğrenci" veya "depremzede öğrenci" gibi ifadeler kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Derslerde çocukların ihtiyacına göre davranılması gerektiğini vurgulayan Zorbaz, "Hiçbir şey olmamış gibi konuyu hiç açmadan derslere başlamak da doğru değil" dedi. Zorbaz, "Her çocuğun ihtiyacı biricik olabilir, hepsinin öyküsü farklıdır. İçlerinde ailesini kaybetmiş olanlar var, evini kaybetmiş olanlar var, hiçbir şey yaşamamış; ama şehir değiştirmiş olanlar var. Dolayısıyla önce onların öykülerinin öğrenilmesi, neye ihtiyacı var öğrenilmesi ve aileyle temasa geçilmesi önemli" şeklinde konuştu.

Okullarda bu çocuklara, "travma yaşamış,' 'yazık,' 'deprem yaşamış' gibi insani duygularla değil profesyonel olarak yaklaşılması gerektiğini ifade eden Zorbaz, "Okula geldiğinde çocuk kapalı alana girmek istemeyebilir, buna saygı duyulmalı. Sınıfta oturacağı yeri çocuk seçmeli, belki cam kenarı isteyebilir. Kapıya yakın oturmak isteyebilir. Sonuçta bir deprem yaşandı ve çocuğun güven duygusu sarsıldı. Okulda kendini güvende hissedeceği alanların yaratılması çok önemlidir" dedi. "Çocuk, travmatik anılar, görüntüler aklına geldiğinde nereye gidebileceğini bilmeli; en doğrusu psikolojik danışmanın odasına gitmesidir" diyen Zorbaz, akran desteğinin önemli olduğunu, öğretmenin sınıftan çocukların karakterlerine göre akran rehber seçip bu çocuklarla eşleştirebileceğini söyledi.

 

DW,DHA / JD,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Symbolbild Türkei Gefängnis

Depremi cezaevinde geçiren çocuklar için çağrı

Depremi cezaevinde geçiren çocuklar için çağrı

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara başvuru yaparak cezaevindeki çocukları gündeme taşıdı.
Felaket17 Şubat 202303:36 dak.
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın kuş bakışı görünümü - (14.02.2023)

Çürük raporlu aile sağlık merkezleri kullanıma açıldı

Felaket2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Erdbeben in der Türkei

Meclis tutanakları: Uyarılar yapıldı, önlem alınmadı

Meclis tutanakları: Uyarılar yapıldı, önlem alınmadı

Politika5 saat önce
Türkei Erdbeben l Stadt Antakya liegt in Trümmern

Binalarda kolonlar için denetim gelir mi?

Binalarda kolonlar için denetim gelir mi?

Felaket9 saat önce
Kahramanmaraş

Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Ekonomi10 saat önce
Kahramanmaraş'ta oluşturulan çadırkentlerden birinde kalan bir çocuk, sulu boya ile ev resmi yapıyor - (18.02.2023)

Depremzede kimsesiz çocuklar ne durumda?

Depremzede kimsesiz çocuklar ne durumda?

Felaket24 saat önce
Deprem sonrasında İskenderun'da kurulan çadırların yanına çocuklar için oyun alanları da yapıldı - (14.02.2023)

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

Felaket2 saat önce
6 Şubat'taki depremler İdlib bölgesinde yer alan Azmarin kentinde de büyük yıkıma yol açtı

Deprem sonrası Suriye'ye yardım neden gecikti?

Deprem sonrası Suriye'ye yardım neden gecikti?

Felaket20 Şubat 2023
Ana sayfaya dön