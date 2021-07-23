 UNESCO′dan Ayasofya ve Kariye uyarısı | Türkiye | DW | 23.07.2021

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Türkiye

UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye uyarısı

Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor.

Türkei Istanbul Schnee Landschaft

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi, Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle ilgili Türkiye'den rapor istedi.

Türkiye, 1985 yılından beri Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'yı ve hemen ardından Kariye'yi geçen yıl camiye çevirmişti. Her iki kültürel varlık da camiye çevirme kararı öncesinde müze statüsündeydi.

Dünya Mirası Komitesi, Türkiye'nin Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle ilgili güncellenmiş rapor sunması için 1 Şubat 2022 tarihine kadar süre tanıdı.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin etkileri konusunda "derin endişe" duyduğunu belirten Komite, Türkiye'nin Ayasofya ve Kariye müzelerinin statüsünü değiştirme niyeti hakkında Komite'ye bilgi vermemesi ve diyalog kurmamasından derin üzüntü duyduğunu da ifade etti.

Camiye dönüştürülen Kariye

Camiye dönüştürülen Kariye

Üstün Evrensel Değer uyarısı

Çin'de düzenlenen yıllık toplantısında Dünya Mirası listesini gözden geçiren Komite, Ayasofya ve Kariye'deki değişikliklerin, bu varlıkların Üstün Evrensel Değeri üzerinde potansiyel etkileri olabileceği uyarısı yaparak Türkiye'yi bu varlıklar üzerinde önemli değişiklikler yapmadan önce uluslararası diyalog ve işbirliğine çağırdı.

Doğal ya da kültürel bir varlığın Dünya Mirası listesine alınabilmesi için Üstün Evrensel Değer ölçütünü karşılaması gerekiyor. Komite'nin, bu niteliğinin korunmadığını düşündüğü varlıkları "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne alma, hatta tamamen Dünya Mirası listesinden çıkarma yetkisi bulunuyor. Son olarak İngiltere'nin Liverpool kenti, yeni inşa edilen modern binaların kentin özgünlüğünü ve bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle listeden çıkarılmıştı.

Dünya Mirası listesinde yer alan doğal ve kültürel varlıklar, ev sahipliği yapan ülkelere prestij ve turizm geliri sağlıyor.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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