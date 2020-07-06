 UNESCO′dan Ayasofya uyarısı | TÜRKİYE | DW | 10.07.2020

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TÜRKİYE

UNESCO'dan Ayasofya uyarısı

Danıştay’ın Ayasofya kararı beklenirken UNESCO, Dünya Mirası listesindeki tarihi eserde yapılacak olası bir statü değişikliğinin örgüte bildirilmesi gerektiğini açıkladı.

Ayasofya, Dünya Miras listesinde bulunuyor

Ayasofya, Dünya Miras listesinde bulunuyor

Danıştay'ın müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusundaki kararı beklenirken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) de bir açıklama geldi. UNESCO, İstanbul'daki 6'ncı yüzyıldan kalma tarihi bir eser olan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi halinde örgüte bilgi verilmesi gerektiğini ve olası bir değişikliğin Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesinin söz konusu olacağını bildirdi.

UNESCO tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, Ayasofya'nın Dünya Mirası listesinde olduğu belirtilerek bunun belirli taahhütler ve yasal yükümlülüklere tabi olduğuna dikkat çekildi.

UNESCO, "Bu nedenle, bir devlet, kendi toprakları üzerinde miras listesine dahil edilen yerlerde yapılacak değişikliklerin, evrensel değerini düşürmeyeceğini güvence altına almak zorundadır” uyarısında bulundu.

UNESCO açıklamasında, "Her türlü değişikliğin öncesinde ilgili devlet tarafından UNESCO'ya bildirilmesi ve lüzum görülürse Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesi gerekiyor” bilgisi verildi.

Ayasofya'nın durumuna ilişkin endişeleri Türk yetkililere çok sayıda mektup yazarak ilettiklerini belirten UNESCO, Türk yetkililere Ayasofya'nın "evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir karar almadan önce diyaloğa başlama” çağrısı yaptı.

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Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne?

Dünya Mirası listesinde

"İstanbul'un Tarihi Alanları” arasında bulunan Ayasofya, 1985 yılında Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.

Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında kilise olarak inşa edilen Ayasofya, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla camiye çevrilmişti.  481 yıl cami olarak kullanılmasının ardından, 24 Kasım 1934'te Atatürk'ün de imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Şubat 1935'te müzeye dönüştürüldü.

"Cuma günü iptal kararı bekliyoruz”

Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını ise Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Perşembe günü Reuters'e konuşan iki AKP'li yetkili Danıştay'ın, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin beklendiğini belirtmiş ve "Cuma günü iptal kararı bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Reuters/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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