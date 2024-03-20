  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçime doğru Aşırı sağın yükselişi Yapay zeka
İnsan HaklarıOrtadoğu

UNDP: Gazze'de açlık silah olarak kullanılmamalı

20 Mart 2024

BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner, Gazze'de "açlığın silah olarak kullanılmaması" uyarısı yaptı. BM Yetkilisi, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

https://p.dw.com/p/4dvic
Gazze için kıtlık uyarıları artıyor
Gazze için kıtlık uyarıları artıyorFotoğraf: Mahmoud Issa/REUTERS

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin başkanı Achim Steiner İsrail'in operasyonlarını sürdürdürdüğü Gazze'ye ilişkin uyarılarda bulundu.

Alman Phoenix kanalına konuşan Steiner, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin giderek derinleştiğine dikkat çekerek "Gazze'de ciddi bir kıtlığın yaşandığı bir noktadayız" dedi. Steiner, bölgenin altyapsının yüzde 70'inin çökertildiğini söyledi.

Gazze'deki kıtlığın "felaket boyutuna" geldiğini ve bu durumun sadece savaşın bir sonucu olmadığını, aynı zamanda bir silah olarak da kullanıldığını belirten Steiner, "En feci krizlerin ve savaşların ortasında dahi gıdaya erişim silah olmamalı" dedi. BM Yetkilisi, yardım görevlileri için insanlara erişimin ve insani yardım sağlamanın giderek zorlaştığını ifade etti.

BM: 1 milyondan fazla kişi açlıkla karşı karşıya

Dünya genelindeki kriz ve saaşların artışından duyduğu tedirginliği de dile getiren Steiner, 1945 yılından bu yana dünya üzerinde yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların sayısının geçen yıl rekor kırdığını söyledi. BM yetkilisi, uluslararası toplumun ülkeler arasındaki eşitsizliği gidermek ve uzun dönemli olarak güvenlik ve istikrarı sağlamak için üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze'de bir milyondan fazla insan kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya. BM Gıda Programı, hafta başında Roma'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 1 milyon 100 bin dolayında kişinin gıda stoklarını kullandığını ve ağır bir açlık felaketi ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

KNA, epd/BÖ,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Gazze'deki çocuklar savaş yüzünden açlık çekiyor.

BM: Gazze'de açlık çeken bebeklerin oranı bir ayda iki katına çıktı

BM: Gazze'de açlık çeken bebeklerin oranı bir ayda iki katına çıktı

Birleşmiş Milletler Aralık'tan bu yana Gazze Şeridi'nde açlık uyarısında bulunuyordu. Şimdi bölge için alarm veren UNICEF, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebeklerin oranının bir ayda iki katına çıktığını duyurdu.
Politika15 Mart 2024