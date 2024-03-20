UNDP: Gazze'de açlık silah olarak kullanılmamalı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin başkanı Achim Steiner İsrail'in operasyonlarını sürdürdürdüğü Gazze'ye ilişkin uyarılarda bulundu.

Alman Phoenix kanalına konuşan Steiner, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin giderek derinleştiğine dikkat çekerek "Gazze'de ciddi bir kıtlığın yaşandığı bir noktadayız" dedi. Steiner, bölgenin altyapsının yüzde 70'inin çökertildiğini söyledi.

Gazze'deki kıtlığın "felaket boyutuna" geldiğini ve bu durumun sadece savaşın bir sonucu olmadığını, aynı zamanda bir silah olarak da kullanıldığını belirten Steiner, "En feci krizlerin ve savaşların ortasında dahi gıdaya erişim silah olmamalı" dedi. BM Yetkilisi, yardım görevlileri için insanlara erişimin ve insani yardım sağlamanın giderek zorlaştığını ifade etti.

BM: 1 milyondan fazla kişi açlıkla karşı karşıya

Dünya genelindeki kriz ve saaşların artışından duyduğu tedirginliği de dile getiren Steiner, 1945 yılından bu yana dünya üzerinde yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların sayısının geçen yıl rekor kırdığını söyledi. BM yetkilisi, uluslararası toplumun ülkeler arasındaki eşitsizliği gidermek ve uzun dönemli olarak güvenlik ve istikrarı sağlamak için üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze'de bir milyondan fazla insan kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya. BM Gıda Programı, hafta başında Roma'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 1 milyon 100 bin dolayında kişinin gıda stoklarını kullandığını ve ağır bir açlık felaketi ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

KNA, epd/BÖ,TY

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