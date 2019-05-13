 Umman Körfezi′nde iki tankere saldırı | DÜNYA | DW | 13.06.2019

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DÜNYA

Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı

ABD Donanması Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını açıkladı. Haber üzerine ham petrol fiyatları yükseldi.

Zwischenfall im Golf von Oman (picture-alliance/dpa/IRIB News)

Umman körfezinde seyreden iki petrol tankerine saldırı düzenlendiği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında yaşanan olayda tankerlerde görev yapan toplam 44 kişinin bir İran gemisinin yardımıyla kurtarıldığı belirtiliyor. Bölgedeki görgü tanıklarına göre, bir Norveç şirketine ait olan tankerlerden biri torpido saldırısına uğradı. 252 metre uzunluğu, 44 metrelik eniyle dünyanın en büyük tankerlerinden olan Front Altair'de patlamalar yaşandığı ve geminin batmaya başladığı da gelen haberler arasında.

Bölgede bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına bağlı Bahreyn'deki 5. Filo'nun Sözcüsü Joshua Frey, söz konusu saldırıdan, aldıkları acil durum çağrısı üzerine haberdar olduklarını ve iki gemiye de yardım için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayın failleri ile ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.

Aynı bölgede benzer saldırı

Yaklaşık dört hafta önce aynı bölgede meydana gelen olaylarda da dört ticaret gemisine saldırı düzenlenmiş ve bunların arasında bulunan iki Suudi Arabistan tankeri ağır hasar görmüştü. Söz konusu saldırıların da kim ya da kimler tarafından düzenlendiği hala açığa çıkarılmış değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton o dönem saldırıların deniz mayınları ile düzenlendiğini ve bunun arkasında çok büyük bir olasılıkla İran'ın olduğunu iddia etmiş, İran ise Bolton'un tezlerini, "Gülünç iddialar" olarak nitelendirmişti.

Bu arada bugün yaşanan olayın ardından ham petrolün dünya piyasalarındaki fiyatı da yüzde 4 oranında artarak varil başına 62 dolara yükseldi.

dpa, AP/SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe  

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