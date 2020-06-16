 Uluslararası sivil toplumdan Özgürüz′e destek | DÜNYA | DW | 19.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Uluslararası sivil toplumdan Özgürüz'e destek

Aralarında PEN International’ın da bulunduğu 39 örgüt, Türkiye'nin Özgürüz'e erişim engeli kararını kınadı. Özgürüz'ün yayın yönetmeni Can Dündar, "Dünya özgürlüğün seslerini kapattırmıyor" dedi.

Can Dündar

Can Dündar

Dünya çapında, aralarında Uluslararası Yazarlar Derneği PEN'in de bulunduğu 39 örgüt, Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı "ozguruz20.org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkeme tarafından Türkiye‘de erişim engeli getirilmesini kınadı.

PEN International'ın açıklamasında, kınama metnine imza atan tüm sivil toplum örgütlerinin, Can Dündar'ın yönetimindeki internet radyo kanalı Özgürüz'e erişimin yasaklanmasından üzüntü duyduğu ve Türk makamlarından bu kararın iptal edilmesini beklediği ifade edildi. Ankara'dan, Can Dündar'ın önüne çıkarılan engel ve zorlukların son bulmasını talep eden PEN International, ayrıca Türkiye'de yasaların ve hukuki uygulamaların, internette özgür bir ortamı garanti altına alacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Dündar: Dünya özgürlüğün seslerini kapattırmıyor

Türkiye'de erişime engellenen "ozguruz20.org"un yayın yönetmeni, gazeteci ve yazar Can Dündar, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı açıklamayı DW Türkçe'ye değerlendirdi. "Her kim dünyaya kapılarını kapatıp içe kapanmaya çalışırsa, dünya oraya daha çok kulak kabartıyor" diyen Dündar, "Türk hükümetinin Özgürüz radyomuza yönelik hukuksuz kapatma kararına Uganda'dan Japonya'ya, Avustralya'dan Kanada'ya, Venezüela'dan Vietnam'a kadar yazar örgütlerinin ve gazeteci kuruluşlarının verdiği tepki, küresel dayanışmanın eşsiz bir örneği" ifadesini kullandı. Dündar, resmi makamların,  'ben kapattım bitti' demesiyle artık konuların bitmediğini belirterek "dünya özgürlüğün seslerini kapattırmıyor" dedi.

Bir süre önce internet üzerinden yayın yapan radyo ile televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini üstlenen RTÜK, kendi bünyesindeki İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel bir ekibi, "kaçak" yayınları takibe almakla görevlendirmişti. Bu ekibin yaptığı takip sonucu Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen, "ozguruz20.org" adlı internet sitesinde "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığı öne sürülmüş ve konu RTÜK tarafından mahkemeye taşınmıştı. Yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti 16 Haziran‘da, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verirken internet sitesine de erişim engeli getirdi. 

DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Can Dündar'ın web sitesine erişim engeli

Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı "ozguruz20.org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkemece erişim engeli getirildi. Dündar, "Nafile! Günümüzün teknolojik imkanları ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak engel yok" dedi. (16.06.2020)  

Biz haber yapmaya devam edeceğiz

DW Genel Yayın Yönetmeni Kasper-Claridge, ABD’de DW muhabirlerine şiddet uygulayan polisin, bağımsız ve özgür haberciliği hedef aldığına dikkat çekti, "Özgürlüğümüzün elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz" dedi. (03.06.2020)  

Can Dündar: AYM yaptığımızın gazetecilik olduğunu tescil etti

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin "17-25 Aralık" ve "MİT TIR’ları" haberlerine getirilen yayın yasakları ile, "ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine" hükmetti. (25.10.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Dündar: Yapılanlar yanlarına kalsın istiyorlar  

Benzer içerik

Can Dundar, j Can Dündar

Can Dündar'ın web sitesine erişim engeli 16.06.2020

Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı "ozguruz20.org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkemece erişim engeli getirildi. Dündar, "Nafile! Günümüzün teknolojik imkanları ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak engel yok" dedi.

Can Dündar

Can Dündar Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmıyor 28.09.2018

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel’in yapacağı basın toplantısına akredite olmasının krize yol açması üzerine, toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Fox TV Fatih Portakal, türkischer Journalist

RTÜK üyesi: Çok kanallı tek sesli ülkeye dönüşüyoruz 27.12.2018

RTÜK’ün Fox ve Halk Tv’ye verdiği program durdurma cezalarına RTÜK içinden de tepki geliyor. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’ya göre RTÜK, siyasi otoritenin etkisi altında hareket ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Trump sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle uyarılar alıyor

Facebook, Nazi sembollü Trump reklamını kaldırdı

Facebook, ABD Başkanı Trump'ın kampanya ekibi tarafından paylaşılan ve Nazi sembolü içeren reklamları kaldırdı. Twitter ise Trump'ın paylaştığı bir sahte CNN videosuyla ilgili uyarıda bulundu.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  