Uluslararası heyetten Öcalan'la görüşme başvurusu

Aralarında DEM partili milletvekillerinin de olduğu siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerden oluşan uluslararası bir heyet, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Heyet adına yapılan açıklamada, "Öcalan'ın serbest bırakılarak somut barış görüşmelerinin başlaması" talep edildi.

Başvuru sonrası açıklama yapan DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, "Başta partimiz ve sivil toplumun girişimleri var. Bu konuda niyetleri var. Gerçekten Türkiye'de onurlu bir barış sağlanacaksa, bu demokratik yol ve yöntemlerle olması gerektiğini her zaman söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası heyetin "Öcalan'ın Kürt sorununun çözümündeki muhataplığı üzerinden birçok kurumla görüşmeler yapacağını" belirten Aydeniz, "Bugün de Adalet Bakanlığı'na İmralı Cezaevini bu mutlak tecridi Türkiye'ye yaşatmış olduğu sebeplere dikkat çekmek için başvurdular. Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan'ın barışa olan iradesine artık devletin de kulak vermesi gerekiyor. Sadece sözle değil, el uzatmayla değil somut adımlarla bu kanayan yaranın durdurulabileceğini bir kez daha söylüyoruz" dedi.

Abdullah Öcalan'ın 1999 yılından bu yana tutuklu bulunduğu İmralı Adası Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Ho

"Öcalan'ın sesinin önemini vurgulamak hayati bir öneme sahiptir"

Uluslararası heyet adına ise açıklamayı İtalyan gazeteci Benedetta Rossi okudu. "Özellikle bu dönemde, yapıcı bir diyalog stratejisi geliştirme potansiyelini keşfetmek adına Türkiye hükümetiyle iletişim kurmanın son derece önemli olduğuna inanıyoruz" diyen Rossi, "Ayrıca bu süreçte Sayın Abdullah Öcalan'ın sesinin önemini vurgulamak hayati bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. Rossi sözlerine şöyle devam etti:

"Abdullah Öcalan'ın katkısının, Türk hükümeti ve Kürt toplulukları arasında diyalog ve anlayışın kolaylaştırılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle 2013-2015 yılları arasında Sayın Öcalan'ın barışçıl bir çözüm için dikkatlice hazırlanmış bir yol haritasıyla ortaya koyduğu çabalar, barış sürecine aktif olarak katılmaya istekli olanlar tarafından olumlu bir şekilde karşılanmıştır. Öcalan'ın İmralı adasında 25 yıldır tutulduğu tecrit koşullarındaki vazgeçilemez haklarının ihlali, ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırıdır.

Öcalan'la görüşme talebinde bulunan uluslararası heyette şu isimler bulunuyor:

Avrupa Sol Parti Başkanı Walter Baier, İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili Francesca Ghirra, Matteo Massa, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi Eduardo Jorge Costa Pinto, Katalonya Milletvekili Eulàlia Reguant Cura, Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi Blai Tabarner, Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi Anne Kulseng Berg, İtalya Genel İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Caterina Posterino, İtalya İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Fracesca Baruffaldi, Gazeteciler Benedetta Rossi, Daniela Galie, Paris Büyükşehir Belediye Meclisi Komünist Grup Başkanı Raphaëlle Primet, Almanya Sol Parti Hessen Eyalet Yöneticisi Jakob Migenda ve Almanya Sol Parti Yöneticisi Yusuf Karaçelik.

ANKA / ET,EC

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