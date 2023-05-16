  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yarışacak olan Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu (solda) ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Burak Kara/Umit Bektas/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Uluslararası gözlemcilerden fırsat eşitliği uyarısı

3 saat önce

Türkiye'deki seçimleri takip eden AGİT ve AB Konseyi gözlemcilerinin koordinatörü Michael Link, ikinci tur öncesinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na medyada eşit oranda yer verilmesini talep etti.

https://p.dw.com/p/4RO4u

Türkiye'de yapılan seçimleri takip eden Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi gözlemcilerinin koordinatörü Michael Link, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti ve adayların medyada eşit ölçütlerde yer almamasını eleştirdi. 

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta tekrarlanacak seçimleri de izleyeceklerini kaydeden Alman siyasetçi Link, 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Link, Almanya'da yayınlanan Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, Hükümet tarafının ilk tur öncesinde medyada çok daha fazla görünür olduğunu ve bu "hatanın" tekrarlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Seçimin ilk turunda bazı usulsüzlükler yaşandığını, ancak bunların seçim gününden çok seçim kampanyası esnasında görüldüğünü ifade eden Michael Link, "Bu seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medyada çok baskın bir üstünlükle yer almasıyla karakterize oldu. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise basında görünmekte büyük problemler yaşadı. Göründüğü zaman da çoğunlukla bu olumsuz haberlerle oldu" dedi.

YSK'ya eleştiri

Koordinasyonunu yaptığı gözlemci heyetinin, oyların sayılmasında, "manipülasyon ya da sahtecilik" anlamında bir yanlışa şahit olmadığını belirten Link, diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), "hiç şeffaf olmayan sonuçları açıklama biçiminin" değişmesi gerektiğini vurguladı.

AGİT ve AB Konseyi Seçim Gözlemcileri Koordinatörü Michael Link
Michael LinkFotoğraf: OSCE/FDP Baden-Württemberg

Alman ZDF televizyonunda Pazartesi akşamı yayınlanan "heute journal" isimli haber programına da katılan Michael Link, burada yaptığı açıklamada da, "Türkiye'de kökleri çok derin olan bir demokrasi duygusu ve bu duyguyu gerçek anlamda yaşama hissi var" diyerek, "Bu durum Türkiye'yi demokrasi açısından Rusya ve Belarus gibi, gerçekten hileli seçimlerin olduğu devletlerden açıkça ayırıyor" ifadelerini kullandı.

AGİT, kendi görev tanımına göre seçim süreçlerini "Ne derecede eşitlik, evrensellik, siyasi çoğulculuk, güven, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile geçildiğini ve temel özgürlüklere ne ölçüde saygı gösterildiğini değerlendirmek için" takip ediyor.

 

dpa / ET,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yarışacak olan Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu (solda) ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası gözlemcilerden fırsat eşitliği uyarısı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Berliner Morgenpost: Kılıçdaroğlu'nun mucizeye ihtiyacı var

Berliner Morgenpost: Kılıçdaroğlu'nun mucizeye ihtiyacı var

Politika55 dakika önce
Türkei | Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kahramanmaras

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Politika16 saat önce
Türkei Ankara PK Wahlbeobachter bei Präsidentschaftswahl

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Politika16 saat önce
Türkei Ankara | Parlament stimmt NATO-Beitritt Finnlands zu

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

Politika19 saat önce

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Politika19 saat önce

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Politika14 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön