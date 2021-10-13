Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association – FIFA), uluslararası spor kurumu. 1904 yılında kuruldu.
Çeşitli futbol turnuvalarını düzenler. Dünya futbolunu yöneten, kuralları uygulayan, değiştiren kuruluştur. DW Türkçe'nin FIFA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.