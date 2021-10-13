Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association – FIFA), uluslararası spor kurumu. 1904 yılında kuruldu.

Çeşitli futbol turnuvalarını düzenler. Dünya futbolunu yöneten, kuralları uygulayan, değiştiren kuruluştur. DW Türkçe'nin FIFA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

epa05542381 FIFA President Gianni Infantino speaks during an interview on the occasion of the 'World Summit on Ethics and Leadership in Sports' at the the headquarters of the FIFA, in Zurich, Switzerland, 16 September 2016. EPA/WALTER BIERI +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/W. Bieri

FIFA’dan İsrail’e Dünya Kupası teklifi 13.10.2021

İsrail’i ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, 2030 Dünya Futbol Şampiyonası’na bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail’in ev sahipliği yapmasını önerdiği bildirildi.

FUSSBALL WM 2018 Halbfinale 11.07.2018 Kroatien - England Raheem Sterling (England) traegt Trusox Socken, welche die FIFA bei Andreas Granqvist (Schweden) als nicht genehmigte Werbung eingestuft und mit einer Geldstrafe belegt hat. FOTO: ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx |

"Avrupa Süper Ligi" iddiasına karşı ortak bildiri 21.01.2021

Avrupa'nın önde gelen bazı futbol kulüplerinin ayrı bir lig oluşturmayı planladığı iddialarına karşı FIFA ve altı kıta konfederasyonu ortak bir bildiri ile ayrı bir lige kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.
LYON, FRANCE - JULY 07: Megan Rapinoe of the USA lifts the FIFA Women's World Cup Trophy following her team's victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

FIFA’dan kadın futboluna kaynak dopingi 24.10.2019

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kadın futbolu için ayrılan kaynağı iki kat artırarak bir milyar dolara çıkardı. Kadın futbolunda ayrıca Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası düzenlenmesi planlanıyor.
16.10.2018, Iran, Tehran: Fußball: Länderspiele, Iran - Bolivien in Tehran, Iran: Iranische Frauen jubeln auf der Tribüne. Die iranischen Behörden haben Frauen auf Antrag des Fußballverbandes der Islamischen Republik Iran die Teilnahme am Spiel gestattet. Foto: Saeid Zareian/dpa | Verwendung weltweit

İran'da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde 25.08.2019

İran’da kadınlar milli takımlarının Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek.

Fußball DFB-Funktionäre Horst R. Schmidt Theo Zwanziger Wolfgang Niersbach

Almanya'nın eski futbol sorumlularına dolandırıcılık suçlaması 06.08.2019

İsviçre Başsavcılığı, 2006 FIFA Dünya Kupası ile ilgili olarak Almanya’nın üst düzey eski futbol sorumluları hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

ARCHIV - 28.06.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Reinhard Grindel, DFB-Präsident, spricht bei einem Presse-Statement im VIP-Bereich des Flughafens Frankfurt. (zu dpa «Gegenwind in Schlangengrube: DFB-Chef Grindel kämpft um seinen Job» am 01.04.2019) Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Grindel FIFA ve UEFA’daki görevlerinden de istifa etti 10.04.2019

Pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Alman Futbol Federasyonu başkanlığından geçen hafta istifa eden Reinhard Grindel, FIFA ve UEFA’daki görevlerini de bıraktı.

HANDOUT - 27.09.2018, Schweiz, Nyon: Fußball Bekanntgabe des EM-Gastgebers 2024: Die türkische Delegation mit Yildirim Demirören (r), Präsident des türkischen Verbands (TFF), während der Bekanntgabe-Zeremonie zur Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024. Deutschland ist Gastgeber der Fußball-EM 2024. Um die Ausrichtung der EM 2024 hatten sich die Fußball-Verbände aus Deutschland und der Türkei beworben. Foto: Harold Cunningham/UEFA via Getty Images/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İddaa ihalesi: FIFA Demirören'e yaptırım uygular mı? 14.02.2019

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in "İddaa" ihalesindeki rolü, çıkar çatışması tartışmalarını da beraberinde getirdi. İhalenin Demirören'e verilmesi hâlinde FIFA Etik Kuralları'nın ihlali söz konusu olabilir.
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 France's Hugo Lloris lifts the trophy as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH FIFA BEST FOR ALL PICTURES.

Dünya Kupası Fransa’ya ne kazandıracak? 19.07.2018

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, kutlamaların ardından kupanın kime ne getireceğini tartışmaya başladı.
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 France coach Didier Deschamps is thrown into the air by his players as they celebrate after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach

Dünya Kupası: 1998'in kopyası 16.07.2018

DW’den Joscha Weber, 20 yıl önce oyuncu olarak şampiyon olan teknik direktör Deschamps’ın, o günkü başarı reçetesini kopyalıp günümüze uyarlayarak mutlu sona ulaştığı kanaatinde.
Soccer Football - World Cup - Final - France fans watch France v Croatia - Paris, France - July 15, 2018 France fans celebrate in front of the Eiffel Tower after France win the World Cup REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Bir kupa, iki kutlama! 16.07.2018

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa oldu ama kaybeden ülke de zafere ulaşmışçasına kutlama yapıyor. Fransa gibi Hırvatistan'da da on binlerce futbolsever milli oyuncuları coşkuyla karşılamaya hazır.
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 France's Paul Pogba celebrates scoring their third goal with team mates REUTERS/Carl Recine

Dünya Kupası’nın sahibi Fransa 15.07.2018

2018 FIFA Dünya Kupası’nı, finalde Hırvatistan’ı 4-2 yenen Fransa kazandı. Dünya Şampiyonası tarihinin en gollü final maçlarından birini kazanan “Horozlar” 20 yıl aradan sonra ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.
13.07.2014 Weltpokal Worldcup Fussball Weltmeister mit dem Weltpokal FIFA Fussball Weltmeisterschaften 2014 Finale Spiel Deutschland gegen Argentinien am 13.Juli 2014 in Rio de Janeiro PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxSWExNORxDENxFINxONLY World Cup World Cup Football World Champion with the World Cup FIFA Football World Championships 2014 Final Game Germany against Argentina at 13 July 2014 in Rio de Janeiro

En büyük kupa sahibini buluyor 15.07.2018

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak final maçında farklı profillere sahip iki Avrupa takımı mücadele edecek: Süper yıldızlarıyla ön plana çıkan Fransa ve kolektif oyun tarzıyla başarıyı yakalayan Hırvatistan.
Soccer Football - World Cup - Semi Final - Croatia v England - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 11, 2018 Croatia's Mario Mandzukic scores their second goal REUTERS/Darren Staples

Futbolda gol atma ihtimali en fazla ne zaman? 13.07.2018

Dünya Kupası’nda da sıkça yaşandığı üzere futbolda son dakikalarda atılan goller maçın skorunu bir anda değiştirebiliyor. Peki, bir takımın son dakikada gol atması daha mı muhtemel?

Croatian forward Mario Mandzukic (L) celebrates after scoring during the FIFA World Cup WM Weltmeisterschaft Fussball 2018 semi-finals soccer match between Croatia and England, at Luzhniki Stadium in Moscu, Russia, 11 July 2018. CROATIA VS. ENGLAND !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLavandeiraxjrx FWC62-195 20180711-636669449654512685

Hırvatistan'ın yeni kahramanı Mandzukic 12.07.2018

Mario Mandzukic, uzatma dakikalarında İngiltere ağlarına gönderdiği golle Hırvatların Dünya Kupası hayallerini final maçına taşımayı başardı. 32 yaşındaki golcü, ülkesinde kahraman ilan edildi.

Croatian forward Mario Mandzukic (L) celebrates after scoring during the FIFA World Cup WM Weltmeisterschaft Fussball 2018 semi-finals soccer match between Croatia and England, at Luzhniki Stadium in Moscu, Russia, 11 July 2018. CROATIA VS. ENGLAND !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLavandeiraxjrx FWC62-195 20180711-636669449654512685

Finalin adı: Fransa-Hırvatistan 11.07.2018

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final maçında Hırvatistan, uzatma dakikalarında Mandzukic'in attığı golle İngiltere'yi 2-1 yendi.
links SOCHI, RUSSIA - JULY 7, 2018: Croatia's Luka Modric ahead of the 2018 FIFA World Cup Quarterfinal match against Russia at Fisht Stadium. Croatia won the game on penalties 4-3. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa | rechts SAMARA, RUSSIA JULY 07: Harry Kane of England is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia quarter final match between Sweden and England at the Samara Arena in Samara, Russia on July 07, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Fransa’nın finaldeki rakibi kim olacak? 11.07.2018

Dünya Kupası’nın ilk finalisti Fransa oldu. İkinci finalist ise bu akşam oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçından sonra belli olacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Daha fazlasını göster