Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)

"Avrupa Süper Ligi" iddiasına karşı ortak bildiri

Avrupa'nın önde gelen bazı futbol kulüplerinin ayrı bir lig oluşturmayı planladığı iddialarına karşı FIFA ve altı kıta konfederasyonu ortak bir bildiri ile ayrı bir lige kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.