  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
Basın özgürlüğüTürkiye

Uluslararası Af Örgütü'nden "Dezenformasyon Yasası" tepkisi

2 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren "Dezenformasyon Yasası"nın yürürlükten kaldırılması çağrısında bulundu.

https://p.dw.com/p/4IdFE

Uluslararası Af Örgütü, 13 Ekim'de TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Dezenformasyon Yasası"na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Af Örgütü, "2023'te yapılması planlanan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında bu mevzuat, kamusal istişare alanını açıkça daraltacak yeni bir tehdit oluşturmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü, 'Dezenformasyon yasası' olarak bilinen yasa değişikliği paketinin, herhangi bir kişinin ulusal güvenliği, kamu düzenini veya genel sağlığı ilgilendiren konularda Türkiye mahkemelerinin 'gerçeğe aykırı veya panik yaratmaya yönelik' addettiği bilgileri retweet ettiği, beğendiği veya paylaştığı gerekçesiyle üç yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesine zemin hazırlayabileceğinden kaygı duymaktadır" denildi.

Mevzuatın, 2023'te yapılması planlanan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında kamusal istişare alanını açıkça daraltacak yeni bir tehdit oluşturduğua işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, çeşitli değişikliklerin yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümündeki madde 127'ye yeni bir suç ekleyerek, insanları 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' gerekçesiyle suçlu haline getirecek. Bu değişiklik maddesinin aşırı geniş ve muğlak bir biçimde ifade edilmesi ve yasa tasarısının içerdiği diğer tedbirler, ülkede ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye hükümeti, dezenformasyonla mücadele etmek için insanları suçlu haline getirmek veya başka bir şekilde susturmak yerine güvenilir, muteber, nesnel ve erişilebilir bilginin herkese ulaşmasını sağlama çabalarını artırmalıdır."

Yasanın, aynı zamanda sosyal medya platformlarını, kullanıcıları tarafından paylaşılan içeriklerden sorumlu tutmak yoluyla hedef alarak insanların fikir ve düşüncelerini özgürce ifade etme alanını da daralttığına işaret edilen açıklamada, "Yasada yapılan değişiklikler, yetkililere içeriklere erişimi engellemek ve sosyal medya şirketlerine para cezası kesmek konusunda daha fazla yetki tanıyarak hükümetin medya üzerindeki denetimini de potansiyel olarak artırmaktadır. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bildirdiğine göre, Türkiye hükümeti, halihazırda ulusal basının yüzde 90'ını kontrol etmektedir ve yetkilileri eleştiren medya kuruluşları gereksiz mali ve yargısal baskılarla karşı karşıya kalmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Yürürlükten kaldırın" çağrısı

Türkiye'yi söz konusu yasayı yürürlükten kaldırmaya davet edilen açıklamada şöyle denildi:

"Uluslararası insan hakları hukuku ve standartları uyarınca, 'gerçeğe aykırı bilgi' veya 'panik' gibi muğlak ve belirsiz kavramlara dayalı olanlar da dahil olmak üzere bilginin yayılmasına genel yasaklar getiren kısıtlamalara izin verilemez. Bununla birlikte, yasanın öngördüğü sert cezalar, kamuoyu ve basın üzerinde caydırıcı bir etki yaratarak misilleme kaygısıyla otosansüre yol açma riski taşıyor. Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'yi, söz konusu mevzuatı yürürlükten kaldırmaya ve dezenformasyonla mücadele amacı taşıyan yasalar dahil olmak üzere ifade özgürlüğü hakkını düzenleyen tüm yasaları Türkiye'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hale getirilmesini sağlamaya çağırmaktadır."

ANKA / TY,ET

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Ukrayna nasıl yeniden inşa edilecek?

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

UK Premierminister Rishi Sunak

Rishi Sunak kimdir?

Rishi Sunak kimdir?

Politika11 saat önce
Türkei Izmir | Beerdigung Hülya Sellavcı

Hülya Şellavcı’yı ölüme götüren ihmaller

Hülya Şellavcı’yı ölüme götüren ihmaller

Toplum14 saat önce
TBMM Genel Kurulu

Referandum çağrısı: İYİ Parti teklifi bekleyecek

Referandum çağrısı: İYİ Parti teklifi bekleyecek

Politika16 saat önce
Bir grup Suriyeli, el Bab kentinin doğusundaki Bizaah bölgesine inşa edilen konutlara AFAD'ın desteğiyle götürülürken

HRW: Türkiye yüzlerce mülteciyi zorla geri gönderdi

HRW: Türkiye yüzlerce mülteciyi zorla geri gönderdi

Toplum20 saat önce

Kozlu: TTK yöneticileri yargı karşısına çıkıyor

Kozlu: TTK yöneticileri yargı karşısına çıkıyor

Hukuk ve Adalet23 saat önce
Ukraine | Krieg | Ukrainische Flagge im Dorf Dolyna

Putin'in sıkıyönetim kararı: "Çaresizliğin göstergesi"

Putin'in sıkıyönetim kararı: "Çaresizliğin göstergesi"

Politika23 Ekim 2022
Ana sayfaya dön