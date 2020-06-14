 Uluslararası Af Örgütü, ABD′deki polis şiddetini eleştirdi | DÜNYA | DW | 04.08.2020

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DÜNYA

Uluslararası Af Örgütü, ABD'deki polis şiddetini eleştirdi

Uluslararası Af Örgütü, ABD'de polisin ırkçılığa karşı sokaklara çıkan protestoculara yönelik sert müdahalesi sırasında insan hakları ihlalleri yaşandığını açıkladı.

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Uluslararası Af Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) polisini, ırkçılığa ve siyahlara yönelik şiddete karşı yapılan protestolarda bir dizi insan hakları ihlali yaşandığını açıkladı. Örgütün yayınladığı raporda, mayıs ve haziran aylarında ABD'de emniyet güçlerinin çoğu barışçıl olan gösterilerde defalarca cop, mermi ve biber gazı kullandığı belirtildi. 

25 Mayıs günü ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından vahşice öldürülmesinin akabindeki 10 gün içerisinde, polisin en az 6 ayrı olayda göstericilere karşı cop kullandığı ve diğer 13 olayda gerekmeyen durumlarda köpük mermisi ve plastik mermi kullandığı kaydedildi.

25 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında 34 eyaletteki 89 ayrı gösteride polisin lüzum olmaksızın göz yaşartıcı gaz kullandığı, 15 eyalet ve Washington DC'deki 21 vakada da yasal olmamasına rağmen biber gazının kullanıldığı kaydedildi. Af Örgütü, göz yaşartıcı spreylerin ve biber gazının kullanımının göstericilerin yüzlerini yıkamak için maskelerini çıkarmalarını gerektirdiğinden koronavirüs krizi döneminde özellikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

USA Portland Oregon | Bundespolizei (AFP/A. Dholakia)

Af Örgütü, polisi ayrıca kurtarma görevlilerine, gazetecilere ve hukuki gözlemcilere de şiddet uygulamakla suçladı.

Örgütün paylaştığı istatistiklere göre ABD'de her yıl binden fazla kişi polis şiddeti yüzünden hayatını kaybediyor. Hükümet bu konuda veri toplamadığı için gerçek sayılara ulaşılamıyor. Mevcut istatistikler ise ölenler arasında siyah vatandaşların sayısının çok olduğunu gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütü Almanya şubesinin ABD uzmanı Katharina Masoud "ABD'de polisin göstericilere orantısız ve sık sık aşırı şiddet uyguluyor olması, insanların sokağa çıkmasına neden olan kurumsal ırkçılığı ve çoğu durumda cezasız kalan polis şiddetini açıkça gözler önüne seriyor" dedi. Masoud polisin orantısız şiddet uygulamak yerine göstericilerin barışçıl protesto haklarını kullanmalarına imkan sağlaması gerektiğini ifade etti.

DPA, AFP/ AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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