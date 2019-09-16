Uluslararası Adalet Divanı: Suu Kyi Rohingyalara soykırım iddialarını reddetti

Myanmar’da yaşayan Rohingya Müslümanlarına soykırım yapıldığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı’na açılan davaya bugün de devam edildi. Gambiya tarafından açılan davada, Myanmar birlikleri Müslüman Rohingyalara soykırım uygulamakla suçlanıyor. Hollanda’nın Lahey kentindeki mahkemede görülen davanın ikinci duruşmasında Myanmar Başbakanı Aung San Suu Kyi dinlendi.

Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi, mahkemedeki savunmasında "Ordunun orantısız güç kullandığı ihtimal dışı değil. Ancak bu soykırımın hedeflendiğini kanıtlamaz” sözleri ile iddiaları reddetti. Rohingyaların yaşadığı Rakhine (Arakan) eyaletinde yaşanan sorunların yüzyıllarca önce başladığına işaret eden Suu Kyi, Myanmar ordusunun silahlı Rohingyaların saldırılarına karşılık verdiğini ifade etti. Suu Kyi, ülkede "Rohingya ordusu tarafından başlatılan silahlı iç anlaşmazlık yaşandığını” vurguladı. Myanmar ordusu mensuplarının savaş suçu işlemiş olması halinde, yargılanacaklarını söyleyen Suu Kyi, ancak söz konusu olabilecek suçların 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Bangladeş'e kaçan 700 binden fazla Rohingya sığınmacı kamplarında zor koşullar altında yaşıyor

Ne olmuştu?

Rohingya milisleri Ekim 2016 ve Ağustos 2017'de polis karakolu ile askeri bir karargaha saldırı düzenlemiş ve bunun üzerine Myanmar ordusu "terörle mücadele” için Rohingyalara karşı operasyon başlatmıştı. 2017 yılında yaklaşık 740 bin Rohingya, nüfusunun çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Myanmar'dan kaçmak ve komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yanı sıra çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Müslüman Rohingyalara yönelik tutumu soykırım ve insanlığa karşı suç olarak nitelendiriyor.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuru da 2018 tarihli BM raporuna dayanıyor. BM'den Eylül ayında yapılan açıklamada da, Myanmar'da kalan yaklaşık 500 bin Rohingya'nın da asker ve polisin takibatına uğradığı ve soykırım tehdidi altında olduğu belirtilmişti.

Yarın görülecek duruşmanın ardından, Uluslararası Adalet Divanı'nın birkaç hafta içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Video izle 00:50 Paylaş Rohingyaların fotoğraflardaki acı kareleri E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2wBdo Rohingyaların fotoğraflardaki acı kareleri

Reuters,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe