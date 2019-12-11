 Uluslararası Adalet Divanı Myanmar′dan Rohingyaları korumasını istedi | DÜNYA | DW | 23.01.2020

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DÜNYA

Uluslararası Adalet Divanı Myanmar'dan Rohingyaları korumasını istedi

Uluslararası Adalet Divanı, Rohingyaların korunması için Myanmar yönetiminin gerekli önlemleri hızla almaya yükümlü olduğuna hükmetti.

Niederlande Den Haag Völkermordklage gegen Myanmar (picture alliance/dpa/AP/P. Dejong)

Birleşmiş Milletlere bağlı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın şikayeti üzerine Rohingyalarla ilgili görülen soykırım davasında Myanmar hükümetinin Müslüman Rohingya azınlığı korumak için derhal gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararında Myanmar'ın Rohingya azınlığın soykırıma uğramasını engelleme yükümlülüğü bulunduğuna ve ordunun Rohingyalara zulmetmemesini sağlamak zorunda olduğuna işaret edildi.

Ana davanın açılıp açılmayacağı belirsiz

Gambiya, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletlerin Rohingyalara ilişkin hazırladığı rapora atıfla Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunmuştu. Mahkemeye sunulan şikayetin gerekçeleri arasında Myanmar ordusunun 2016 yılından beri Rohingya azınlığa mensup binlerce kişiyi öldürmesi, köylerini yerle bir etmesi, kadın ve çocukların tecavüze uğraması ve 700 binden fazla kişi de kaçmak zorunda kalması olarak sıralanmıştı

Mahkemeden çıkan hüküm ise bir ara karar niteliğinde. Yöneltilen suçlamalarla ilgili ana bir davanın açılıp açılmayacağı ise şimdilik belirsiz. Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi, soykırım suçlamaları yargıya taşınmadan önce başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Myanmar'dan kaçan Rohingyaların çoğu Bangladeş'teki sığınmacı kamplarında yaşıyor

Myanmar'dan kaçan Rohingyaların çoğu Bangladeş'teki sığınmacı kamplarında yaşıyor

Dünyada en çok zulme uğrayan azınlık

Birleşmiş Milletlere göre Rohingyalar dünya genelinde en fazla zulme uğrayan azınlık. Yaklaşık 54 milyon nüfuslu ve nüfusunun yüzde 90'ı Budist olan Myanmar'da Rohingyalar etnik bir azınlık olarak tanınmıyor. Myanmar'ın 1982 tarihli Vatandaşlık Yasasında ülkede 135 etnik grubun olduğu belirtilirken Rohingyaların varlığına değinilmiyor. Bangladeşli yasa dışı göçmenler olarak görülen Rohingyalar çoğunlukla Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşıyor. 1980'lere kadar bölgede 1 milyon 300 bin Rohingya azınlığın yaşadığı, ancak bugün Arakan'da 500 bin ile 600 bin Rohingya'nın kaldığı tahmin ediliyor.

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Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak

dpa,epd/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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