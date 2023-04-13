Uluslararası örgütlerden RTÜK'e kınama

Uluslararası alanda faaliyet gösteren 20 basın ve insan hakları örgütü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK), "Medyayı baskı altına aldığı" ve "Toplumun bilgiye erişimini engelleyerek seçim sürecinin meşruiyetini zayıflattığı" gerekçesiyle kınadı.

Kınama metninde RTÜK'e, "Eleştirel haberlerinden dolayı yayıncılara para cezası vermeyi derhal durdurması" çağrısında bulunularak, "Gazetecilerin ve yayıncıların eleştirel konularda kamuoyunu bilgilendirme ve hükümetten hesap sorma yükümlülüklerini yerine getirmelerine izin verilmelidir" denildi.

Aralarında Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupalı Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) gibi çok sayıda örgütün altına imza attığı metinde, "RTÜK'ün, ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu desteklemek yerine, meşru eleştirileri susturmak ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kendilerine haksız bir avantaj sağlamak için iktidar ittifakı tarafından bir araç olarak kullanıldiğı" ve "Kamusal tartışmanın bu şekilde bastırılmasının seçim sürecini baltaladığı" ifade edildi.

DW Türkçe'ye getirilen engelleme

Basın ve insan hakları örgütleri, RTÜK'ün baskılarının sadece yerel haber kanallarıyla sınırlı olmadığını, Kurul'un talebi üzerine 2022 yılının Haziran ayında Türkiye'de erişim engeli getirilen Deutsche Welle (DW) Türkçe servisinin lisansının geçen Mart ayında yenilenmediğini hatırlattı. Metinde, "DW'nin Türkiye'de bundan böyle tüzel kişilik olarak faaliyet gösteremeyeceğinden, bu kurum için çalışan muhabir ve editörlerin, istikrarlı iş sözleşmelerinden ve sosyal güvenlik yardımlarından mahrum olarak serbest çalışmaya devam etmek zorunda kalacakları" dile getirildi.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, 5 Nisan tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kurul'un eleştirel yayınlar nedeniyle bazı haber kanallarına bir kez daha ceza verdiğini, söz konusu yayınları ve yayıncıları tek tek sayarak duyurmuştu:

Kınama metninde, "Bu olayları, Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde, iktidarın eleştirel haberciliği engellemeye ve bilgi akışını kontrol etmeye yönelik sistematik girişiminin bir parçası olarak görüyoruz" ifadeleri kullanılarak, "Yayın düzenleyici rolünü yürüten RTÜK'ü, bağımsız yayıncılara yönelik baskıya derhal son vermeye ve ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu güvence altına alma vazifesine uygun davranmaya çağırıyoruz" denildi.

DW / ET/TY

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