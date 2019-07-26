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Ulrich "Uli" Hoeneß, Alman spor adamı. Bayern Manih ve 1. FC Nürnberg takımlarında profesyonel futbol oynadı. Bayern Münih kulübünün başkanlığını yaptı.
Vergi kaçakçılığından 3,5 yıl hapse mahkum oldu. Cezasının yarısını tamamladıktan sonra şartlı tahliye edildi. DW Türkçe'nin Uli Hoeneß ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.