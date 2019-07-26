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Uli Hoeneß

Ulrich "Uli" Hoeneß, Alman spor adamı. Bayern Manih ve 1. FC Nürnberg takımlarında profesyonel futbol oynadı. Bayern Münih kulübünün başkanlığını yaptı.

Vergi kaçakçılığından 3,5 yıl hapse mahkum oldu. Cezasının yarısını tamamladıktan sonra şartlı tahliye edildi. DW Türkçe'nin Uli Hoeneß ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - 04.05.2019, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, Bayern München - Hannover 96, 32. Spieltag in der Allianz Arena. Uli Hoeneß, Vereinspräsident vom FC Bayern, steht vor Spielbeginn am Spielfeldrand. (zu dpa Von erfahrenen Trainern und vollen Büros: Die Trends der Saison) Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor 26.07.2019

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 25: Uli Hoeness speaks at the FC Bayern Muenchen Annual General Assembly at Audi-Dome on November 25, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Marc Mueller/Bongarts/Getty Images)

Uli Hoeneß yeniden Bayern Münih'in başkanı 25.11.2016

Bayern Münih'in genel kurulunda üyelerin yüzde 98'den fazlasının oyunu alan Uli Hoeneß Alman ekibinde ikinci kez başkanlığa getirildi.
MUNICH, GERMANY - APRIL 29: Uli Hoeness, former president of FC Bayern Muenchen attends the opening of the exhibition 'Professional Football Player - Dream And Reality' at FCB Erlebniswelt on April 29, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images) Copyright: Getty Images/Bongarts/L. Preiss

Hoeness yine Bayern Münih başkanlığına aday 08.08.2016

Vergi kaçakçılığından hapis yatan Bayern Münih Futbol Kulübü'nün eski başkanı Uli Hoeneß, tahliyesinden dokuz ay sonra aynı göreve geri dönmeye hazırlanıyor.
ARCHIV - Uli Hoeneß schaut sich das Basketball-Bundesliga-Spiel FC Bayern München - MHP RIESEN Ludwigsburg am 10.05.2014 im Audi Dome in München (Bayern) an. Uli Hoeneß hat erstmals seit seinem Haftantritt Anfang Juni für einige Stunden das Gefängnis in Landsberg am Lech verlassen dürfen, um sich mit seiner Familie zu treffen. Das teilte sein Anwalt der Nachrichtenagentur dpa am 20.09.2014 mit. Foto: Rene Ruprecht/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Uli Hoeneß’e erken tahliye 18.01.2016

Vergi kaçırma suçundan hapiste bulunan Bayern Münih’in eski başkanı Uli Hoeneß, şubat ayı sonunda erken tahliye olacak.
Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß am 02.05.2014 in München (Bayern) bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Sieben Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Hoeneß wird auf der Versammlung der neue Präsident gewählt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Hoeneß demir parmaklıklar ardında 02.06.2014

Bayern Münih kulübünün eski başkanı Uli Hoeneß, üç buçuk yıllık hapis cezasını çekmek üzere Landsberg am Lech Cezaevi’ne konuldu.
Der Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß und seine Frau Susanne verlassen am 13.03.2014 nach der Urteilsverkündung das Landgericht München II. Hoeneß wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Foto: Andreas Gebert/dpa

'Cezaevinde sorun yaşarsın' 13.05.2014

Vergi kaçırmak suçundan 3 yıl 6 ay hapse mahkûm olan Bayern Münih Futbol Kulübü'nün eski Başkanı Uli Hoeneß'e şantaj yapan bir kişi yakalandı.
Bayern Munich President Uli Hoeness arrives for the verdict in his trial for tax evasion at the regional court in Munich March 13, 2014. A German judge signalled he would rule on Thursday whether the president of Bayern Munich soccer club had evaded 27 million euros ($37.44 million) in tax, after a third day in court ended in less than two hours of testimony. The sentence - which could be up to 10 years in jail - could come the same day. The trial of 62-year-old Hoeness, admired by many for turning Bayern into one of the world's top teams, has stunned Germans. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER CRIME LAW BUSINESS)

Hoeneß'den anlamlı karar 14.03.2014

3,5 yıl hapse mahkûm olan Alman futbol adamı Uli Hoeneß, aldığı kararla Almanya gündemini sarstı.
GettyImages 144536391 MUNICH, GERMANY - MAY 15: Uli Hoeness, President of Muenchen looks on after Game 4 of the BEKO BBL Quaterfinals between FC Bayern Muenchen and Artland Dragons at Audi-Dome on May 5, 2012 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Hoeneß hapse mahkum edildi 13.03.2014

Bayern Münih Futbol Kulübü'nün Başkanı Uli Hoeneß'in davasında karar açıklandı. Mahkeme, Hoeneß'i üç yıl altı ay hapse mahkum etti. Karara ilişkin farklı tepkiler geldi.
Bayern Munich President Uli Hoeness arrives for the verdict in his trial for tax evasion at the regional court in Munich March 13, 2014. A German judge signalled he would rule on Thursday whether the president of Bayern Munich soccer club had evaded 27 million euros ($37.44 million) in tax, after a third day in court ended in less than two hours of testimony. The sentence - which could be up to 10 years in jail - could come the same day. The trial of 62-year-old Hoeness, admired by many for turning Bayern into one of the world's top teams, has stunned Germans. REUTERS/Christof Stache/Pool (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER CRIME LAW BUSINESS HEADSHOT)

Bayern Başkanı Hoeneß'e hapis cezası 13.03.2014

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeneß vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada 3,5 yıl hapse mahkum oldu.
MUNICH, GERMANY - MARCH 11: President of Bayern Muenchen Ulrich Hoeness (C) and his lawyers Markus Gotzens (R) and Hanns W. Feigen (L) stand during Hoeness' trial for tax evasion in the courtroom of the Higher Regional Court on March 11, 2014 in Munich, Germany. Hoeness is accused of tax evasion by siphoning more than 33million Euros into a Swiss bank account. (Photo by Joerg Koch-Pool/Getty Images)

Hoeneß davasında beklenmedik gelişme 11.03.2014

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeneß, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci gününde de şaşırttı.
02_2012 Themenbild für Presseschau Ansprechpartner: Simone.Huels@dw-world.de

11.03.2014 - Avrupa basınından özetler 11.03.2014

Avrupa basınında Kırım krizi, Japonya’daki nükleer enerji tartışmaları ve vergi kaçakçılığından yargılanan Uli Hoeneß ile ilgili yorumlar dikkat çekiyor.
Bayern Munich President Uli Hoeness arrives for the start of his trial for tax evasion at a regional court in Munich March 10, 2014. Hoeness, once one of Germany's most admired soccer managers, headed to court on Monday to face charges that he dodged taxes in a case that shocked the German public and spurred others to turn themselves in. Hoeness, 62, who as a player won the World Cup with West Germany in 1974 and has been credited with turning Bayern Munich into one of the world's most respected clubs, has said he told tax authorities about his Swiss bank account and undeclared income of his own accord in January 2013. While he has now paid back the taxes and fines he owed, it is unclear whether he informed the tax office about his offence early enough or comprehensively enough. If convicted, he faces a possible jail sentence. REUTERS/Sven Hoppe/Pool (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER CRIME LAW BUSINESS HEADSHOT)

Bayern Başkanı Hoeneß vergi kaçırdığını itiraf etti 10.03.2014

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Bayern Münih'in başkanı Uli Hoeneß, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 18,5 milyon euro vergi kaçırdığını itiraf etti.
Präsident des FC Bayern München Uli Hoeneß reibt sich am 13.11.2013 in München (Bayern) während der Jahreshauptversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München auf dem Podium mit einem Taschentuch die Augen. Foto: Marc Müller/dpa

Hoeness davası başlıyor 10.03.2014

Bayern Münih‘in Başkanı Uli Hoeness, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla bugün hâkim karşısına çıkıyor. Dava, Almanya'da vergi kaçakçılığı tartışmalarını alevlendirdi.
File photo of Bayern Munich's president Uli Hoeness before the Uli Hoeness Cup friendly soccer match between Bayern Munich and Barcelona in Munich July 24, 2013. Hoeness was charged with tax evasion November 4, 2013, after months of investigations into the high-profile affair were concluded, a Munich court said. Hoeness, the face of Bayern Munich for many years, stunned Germany in April by saying he had voluntarily alerted tax authorities in January to a Swiss bank account he held, throwing the former West Germany international's future into doubt. REUTERS/Michaela Rehle (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER HEADSHOT CRIME LAW BUSINESS)

Kulüp başkanından anlamlı istifa 06.11.2013

Hakkındaki vergi kaçırma suçlaması nedeniyle mahkemeye çıkması kararlaştırılan Bayern Münih Futbol Külübü'nün Başkanı Uli Hoeneß, sigorta devi Allianz’daki görevinden istifa etti.
Munich's president Uli Hoeneß seen on the stands during the UEFA soccer Champions League final between Borussia Dortmund and Bayern Munich at Wembley stadium in London, England, 25 May 2013. Photo: Peter Kneffel/dpa

Hoeneß’e mahkeme yolu göründü 30.07.2013

Alman futbolunun efsanevi isimlerinden Bayern Münih Başkanı Uli Hoeneß’e karşı vergi kaçırma suçundan dava açıldı. Hoeneß, ocak ayında ceza indiriminden yararlanmak amacıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
HANOVER, GERMANY - MARCH 05: Ulli Hoeness, president of Muenchen reacts before the Bundesliga match between Hannover 96 and FC Bayern Muenchen at AWD Arena on March 5, 2011 in Hanover, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

‘Cehennemi yaşıyorum’ 02.05.2013

Alman 1'inci Futbol Ligi kulüplerinden Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeneß, hakkındaki vergi kaçakçılığı iddiaları karşısında suskunluğunu bozdu. Hoeneß, istifa edebileceğinin sinyalini verdi.
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