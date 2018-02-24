Ukrayna'dan Yanukoviç'e vatana ihanetten 13 yıl hapis

Ukrayna'da mahkeme, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinde rol aynamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. Gıyabında yargılanan Yanukoviç, vatana ihanetten suçlu bulundu.

Karara ilişkin değerlendirmesinde hakim Vladyslav Devyatko, "Yanukoviç, Ukrayna'nın ulusal güvenliğinin temellerine yönelik bir suç işledi" diye konuştu. Yanukoviç'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların önünü açtığı belirtildi. Hakim Devyatko, Yanukoviç'in 1 Mart 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Ukrayna'da düzeni sağlamak için Rus ordusu ve polis güçlerini kullanmak istediğini aktardı.

Gözaltına alınmasının hemen ardından hapis cezasının başlayacağı belirtilen 68 yaşındaki Yanukoviç'in avukatları kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Yanukoviç, kendisine yönelik başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndaki sokak gösterilerinin patlak vermesinin ardından 2014 yılında Rusya'ya kaçmıştı. Gösteriler sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanukoviç'in ardından göreve gelen Petro Poroşenko, Batı yanlısı bir politika izliyor. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlıları ile yaşanan çatışmalarda ise 10 binden fazla kişi hayatını kayebtmişti.

AFP,rtr/ÖA,GA

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