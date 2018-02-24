 Ukrayna′dan Yanukoviç′e vatana ihanetten 13 yıl hapis | AVRUPA | DW | 24.01.2019

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AVRUPA

Ukrayna'dan Yanukoviç'e vatana ihanetten 13 yıl hapis

2014'te Rusya'ya kaçan Ukrayna eski Devlet Başkanı, Kiev'de 13 yıl hapse mahkum edildi. Vatana ihanetten suçlu bulunan Yanukoviç kararı temyize taşıyacak.

Janukowitsch PK 11.03.2014 Rostow (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)

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Ukrayna'daki geçici yönetim Kiev'deki protestolara ilişkin soruşturma raporunda, muhaliflere ateş açma emrini Yanukoviç'in verdiğini öne sürdü. (03.04.2014)

BM Güvenlik Konseyi ile AB devlet ve hükümet başkanları Ukrayna krizini görüşmek için olağanüstü toplanıyor. Zirve öncesinde AB, Yanukoviç'in hesaplarını dondurduğunu duyurdu. (06.03.2014)

Ukrayna'da mahkeme, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinde rol aynamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. Gıyabında yargılanan Yanukoviç, vatana ihanetten suçlu bulundu.

Karara ilişkin değerlendirmesinde hakim Vladyslav Devyatko, "Yanukoviç, Ukrayna'nın ulusal güvenliğinin temellerine yönelik bir suç işledi" diye konuştu. Yanukoviç'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların önünü açtığı belirtildi. Hakim Devyatko, Yanukoviç'in 1 Mart 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Ukrayna'da düzeni sağlamak için Rus ordusu ve polis güçlerini kullanmak istediğini aktardı.

Gözaltına alınmasının hemen ardından hapis cezasının başlayacağı belirtilen 68 yaşındaki Yanukoviç'in avukatları kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Yanukoviç, kendisine yönelik başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndaki sokak gösterilerinin patlak vermesinin ardından 2014 yılında Rusya'ya kaçmıştı. Gösteriler sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanukoviç'in ardından göreve gelen Petro Poroşenko, Batı yanlısı bir politika izliyor. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlıları ile yaşanan çatışmalarda ise 10 binden fazla kişi hayatını kayebtmişti.

AFP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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