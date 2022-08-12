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Zaporijya nükleer santrali
Zaporijya nükleer santraliFotoğraf: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
PolitikaUkrayna

Ukrayna'da nükleer felaket endişesi artıyor

16 dakika önce

Zaporijya nükleer santrali çevresinde çatışmaların artması nedeniyle Zelenskiy, "nükleer felaket" uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres de "derin kaygı" duyduğunu söyledi.

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Rus birliklerinin işgal ettiği Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya nükleer santrali çevresinde son günlerde yaşanan çatışmalar, nükleer felaket endişelerini artırıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya'da 1986'daki Çernobil felaketinden daha kötü sonuçlar doğurabilecek "tarihin en büyük nükleer felaketine neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen bağışçılar konferansına video konferans aracılığı ile katılan Zelenskiy, Rusya'yı nükleer santrali "rehin alarak, şantaj yapmak" için kullanan "terörist bir devlet" olmakla suçladı.

Çatışmalar ve saldırılar arttı

Rusya'nın Mart ayında işgal ettiği Zaporijya nükleer santrali çevresinde çatışmaların arttığı yönünde haberler geliyor. Rusya ve Ukrayna, nükleer santral çevresindeki saldırılardan karşılıklı olarak birbirlerini sorumlu tutuyor.

Santrale yönelik saldırılar sonucu bazı bölümlerin hasar gördüğü, Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre Ağustos ayı başında halen faaliyette olan üç reaktörden birinin kapatıldığı belirtiliyor. Santralin işletmesini üstlenen Ukraynalı şirket Energoatom, Rus tarafını santrali Rusya işgali altındaki Kırım'a bağlamayı planlamakla suçlayarak, bu nedenle Ukrayna şebekesine bağlı olan elektrik kablolarına hasar verdiğini öne sürdü.

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, Salıyı gecesi nükleer santral civarındaki bombalı saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi. Dün gece de nükleer santrale yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Nikopol kentinde Rus füze saldırısı sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rus saldırılarının sürdüğü belirtiliyor. Donetsk Valisi Pavlo Kırılenko'nun verdiği bilgilere göre bölgedeki saldırılarda son 24 saat içinde 11 sivil hayatını kaybetti. 

Avrupa'nın en büyük santrali

Ukrayna'nın güneyindeki Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya nükleer santrali, 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilen Kırım Yarımadası'nın yakınlarında yer alıyor. Ukrayna'daki 15 nükleer reaktörden altısının bulunduğu santral, yaklaşık 4 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Avrupa'nın en büyük nükleer santralindeki reaktörler, Energoatom'un verdiği bilgilere göre 1984 ile 1995 yılları arasında faaliyete başladı.

Rus birlikleri tarafından 4 Mart'ta işgal edildiği sırada yaşanan çatışmalarda Zaporijya nükleer santralinin eğitim tesislerinde yangın çıkmış, itfaiyenin verdiği bilgilere göre Rus askerleri yangın söndürme ekiplerinin santrale girmesine saatler sonra izin vermişti.

Energoatom, santralin işgal edilmesi nedeniyle iki reaktörü kapatmıştı. Faaliyetlerine devam eden santralde, Ukraynalı teknik personel Rus kontrolü altında çalışmalarını sürdürüyor.

AFP/JD, ET

 

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