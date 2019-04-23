 Ukrayna′da koalisyon hükümeti dağıldı | DÜNYA | DW | 17.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı

Ukrayna'da hükümeti oluşturan Poroşenko Bloğu ile Halk Cephesi Partisi ortaklığındaki koalisyon, Halk Cephesi'nin koalisyondan çekilmesiyle son buldu.

default

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman

Ukrayna’da hükümeti oluşturan koalisyon, Halk Cephesi Partisi’nin çekilme kararı alması ile bozuldu. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun liderliğini yaptığı Dayanışma Bloğu ile Halk Cephesi arasındaki koalisyonun dağılmasının ardından, Ukrayna yasalarına göre en geç bir ay içinde yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor. Bu zaman zarfında hükümet kurulamaz ise parlamento devlet başkanı tarafından feshedilebiliyor. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, bu durumdan kesinlikle kaçınmak istediklerini açıkladı.

"Halkın Hizmetkarı" olası bir seçimde favori

Ülkede geçtiğimiz Nisan ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini aktör ve komedyen Volodimir Selenski kazanmıştı. 20 Mayıs Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Selenski’nin partisi "Halkın Hizmetkarı"nın olası bir parlamento seçiminden birinci parti olarak çıkabileceği belirtiliyor. Ancak siyasi uzmanlar partinin tek başına iktidara gelemeyeceği görüşünde.

rtr/ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ukrayna’da komedyen Selenski zafer kazandı

Ukrayna’da birkaç ay öncesine kadar siyasetin içinde bulunmayan komedyen Volodimir Selenski, devlet başkanlığı seçimlerinden, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun üç katı oy alarak galip çıktı. (22.04.2019)  

Ukrayna devlet başkanını seçiyor

Ukrayna'da devlet başkanlığı yarışının ikinci turu düzenleniyor. Seçimlerin öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları komedyen Volodimir Selenski'nin rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun önünde olduğunu ortaya koydu. (21.04.2019)  

Ukrayna'nın yeni lideri bir komedyen olabilir

Aslında bir komedyen olan Volodimir Selenski yakında Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olabilir. Selenski’nin şaşırtıcı yükselişi Ukrayna siyasetinin gündemine bomba gibi düştü. Peki bu beklenmedik başarının sırrı ne? (14.03.2019)  

Benzer içerik

Sri Lanka Negombo Explosion in St. Sebastian Kirche

SZ: Sri Lanka saldırısı bütün insanlığı hedef aldı 23.04.2019

Alman basınındaki yorumlarda Sri Lanka’daki terör saldırıları ile Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini komedyen Selenski’nin kazanması öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

Ukrayna devlet başkanını seçiyor 21.04.2019

Ukrayna'da devlet başkanlığı yarışının ikinci turu düzenleniyor. Seçimlerin öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları komedyen Volodimir Selenski'nin rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun önünde olduğunu ortaya koydu.

Wahlen Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Ukrayna’da komedyen Selenski zafer kazandı 22.04.2019

Ukrayna’da birkaç ay öncesine kadar siyasetin içinde bulunmayan komedyen Volodimir Selenski, devlet başkanlığı seçimlerinden, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun üç katı oy alarak galip çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Taiwan führt als erstes asiatisches Land die Homo-Ehe ein (Reuters/T. Siu)

Tayvan'da eşcinsel evlilik yasallaştı

Tayvan Parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenebilmesini sağlayan tasarıyı kabul etti. Bu kararla Tayvan Asya’da eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan ilk ülke oldu.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  