Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı

Ukrayna'da hükümeti oluşturan Poroşenko Bloğu ile Halk Cephesi Partisi ortaklığındaki koalisyon, Halk Cephesi'nin koalisyondan çekilmesiyle son buldu.
Ukrayna’da hükümeti oluşturan koalisyon, Halk Cephesi Partisi’nin çekilme kararı alması ile bozuldu. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun liderliğini yaptığı Dayanışma Bloğu ile Halk Cephesi arasındaki koalisyonun dağılmasının ardından, Ukrayna yasalarına göre en geç bir ay içinde yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor. Bu zaman zarfında hükümet kurulamaz ise parlamento devlet başkanı tarafından feshedilebiliyor. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, bu durumdan kesinlikle kaçınmak istediklerini açıkladı.
"Halkın Hizmetkarı" olası bir seçimde favori
Ülkede geçtiğimiz Nisan ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini aktör ve komedyen Volodimir Selenski kazanmıştı. 20 Mayıs Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Selenski’nin partisi "Halkın Hizmetkarı"nın olası bir parlamento seçiminden birinci parti olarak çıkabileceği belirtiliyor. Ancak siyasi uzmanlar partinin tek başına iktidara gelemeyeceği görüşünde.
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Ukrayna’da birkaç ay öncesine kadar siyasetin içinde bulunmayan komedyen Volodimir Selenski, devlet başkanlığı seçimlerinden, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun üç katı oy alarak galip çıktı. (22.04.2019)
Ukrayna'da devlet başkanlığı yarışının ikinci turu düzenleniyor. Seçimlerin öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları komedyen Volodimir Selenski'nin rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun önünde olduğunu ortaya koydu. (21.04.2019)