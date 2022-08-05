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Panama bandıralı Navistar yük gemisi Odessa Limanı'nda - (05.08.2022)
Panama bandıralı Navistar, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır götürmek üzere Odessa Limanı'ndan ayrıldı - (05.08.2022)Fotoğraf: DHA
Gıda güvenliğiUkrayna

Ukrayna'dan "tahıl anlaşması genişletilsin" talebi

25 dakika önce

Ukrayna, Türkiye ve BM arabuluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının kapsamının genişletilmesini talep ederken, Ukrayna'dan üç geminin daha yola çıktığı açıklandı.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-tah%C4%B1l-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1n-kapsam%C4%B1n%C4%B1n-geni%C5%9Fletilmesini-talep-ediyor/a-62718374

Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatını mümkün kılan anlaşmanın başka ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, tahıl koridoru anlaşmasının Karadeniz üzerinden sevkiyatı ve lojistiği düzenlediğini hatırlatarak, "Ha tahıl ha demir cevheri, ne fark eder?" dedi. 

BM ile Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan ve Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının sevkiyatını öngören anlaşma dünyada, özellikle de yoksul ülkelerde başgösteren açlık kriziyle mücadele nedeniyle büyük önem arzediyor.

Mısır yüklü üç gemi daha yola çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, mısır yüklü üç geminin daha Ukrayna limanlarından ayrılarak yola koyulduğunu duyurdu. Söz konusu gemilerin İrlanda, İngiltere ve Sakarya'nın Karasu Limanı'na varmak üzere yola çıktığını bildiren Bakanlığın açıklamasında, "Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anbean takip ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye 12 bin ton mısır getiren 'Polarnet' gemisine ilişkin ise "Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi.

Geçen Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'da süregelen savaş sebebiyle silolarda bekletilen tahılın ihracatına, 1 Ağustos'ta Razoni isimli mısır yüklü geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasıyla başlanmıştı.

 

DHA,Reuters / ET,ETO

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