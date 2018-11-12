 Ukrayna Türk İHA′sı alıyor | AVRUPA | DW | 12.01.2019

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AVRUPA

Ukrayna Türk İHA'sı alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının satın alımı konusunda imzaların atıldığını duyurdu.

Erdoğan ve Poroşenko'nun geçen Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeden bir kare

Erdoğan ve Poroşenko'nun geçen Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeden bir kare

Ukrayna, Türk şirketi Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insan hava araçlarının satın alımı için imzaların atıldığını duyurdu. Açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından yapıldı.

Poroşenko, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştığımız üzere, Ukrayna ordusuna Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2 satın alınması için yapılan anlaşma imzalandı" ifadesini kullandı. Poroşenko, "#YeniOrdu" etiketiyle attığı tweet'te, "Ukrayna ordusunu, NATO standartlarını karşılayan modern silahlarla modernize etmeyi sürdüreceğiz" diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Poroşenko geçen hafta İstanbul'da bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Baykar anlaşma kapsamında altı adet Bayraktar TB2 üretecek ve bu araçlar bir yıl içinde Ukrayna ordusuna teslim edecek.

Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de düzenlediği "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekâtlarında kullanılmıştı. Gerçekleştirdiği görevlerde 80 bin uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2'den TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde 75 adet bulunuyor.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'nin ihracatı için daha önce de Katar ile anlaşılmıştı.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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