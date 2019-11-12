Ukrayna skandalında Trump’ın üzerindeki baskı artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yürütülen azil soruşturması kapsamında, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde kamuya açık ifade süreci başladı. Tanık olarak ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor ve diplomat George Kent dinlendi.

Soruşturmada, Başkan Trump’ın ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Trump'ın rakibi Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediğini, buna karşılık Ukrayna'ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor.

Taylor: Askeri yardımı bilerek engelledi

Azil soruşturmasında Demokratların en önemli tanıkları arasında sayılan Taylor, Ukrayna siyasetinde normal ve "son derece kural dışı” olmak üzere iki çizgi izlendiğini belirtti ve ikinci çizginin Biden'a zarar vermeye yönelik olduğuna işaret etti.

ABD'li diplomat Ekim ayında kapalı kapılar ardında verdiği ifadeyi tekrarlayarak, Trump'ın Biden'a zarar vermek için Kongre tarafından onaylanmasına rağmen Ukrayna'ya askeri yardıma bilerek engel olduğunu dile getirdi. Taylor, "ABD'nin iç siyasetine ilişkin bir kampanyada yardım alabilmek için” askeri yardımı alıkoymasını "çılgınlık” olarak nitelendirdi.

Demokratların önemli tanıklarından William Taylor

Taylor ifadesinde soruşturmanın odağında yer alan, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi ile bağlantılı yeni bilgiler de aktardı. Taylor, bu görüşmeden bir gün sonra, 26 Temmuz'da Trump'ın ABD'nin Avrupa Birliği'ndeki Daimi Temsilcisi Gordon Sondland'ı arayarak Ukrayna'daki soruşturmalar hakkında sorular sorduğunu anlattı. Taylor, "Çalışanlarım Başkan Trump'ın telefonda Büyükelçi Sondland'a soruşturma hakkında sorular sorduğunu duydu” dedi. Çalışanların aktardığına göre, Büyükelçi Sondland'a Trump'ın Ukrayna hakkında ne düşündüğünü sorduklarında "Başkan Trump'ın Biden'a karşı soruşturma ile daha çok ilgilendiği” yanıtını aldılar.

Trump'tan "cadı avı” benzetmesi

ABD Başkanı Trump ise Büyükelçi Sondland ile telefonda görüşme yaptığını hatırlamadığını dile getirdi.Trump azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık ifade sürecini de sert bir dille eleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, süreci "cadı avı” ve "şaka” olarak nitelendirdi. Dinlenen tanıkların üçüncü kişiler üzerinden bilgiler aktardıklarını belirten Trump, tanıkları dinlemediğini, onun yerine gününü Erdoğan ile geçirdiğini, bunun daha önemli olduğunu söyledi. Trump, tanıkların verdiği bilgilerin de yanlış olduğunu dile getirdi.

Azledilme ihtimali düşük

Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık ifade süreci Cuma günü devam edecek. Demokratlar, tanıkların ifadelerinden Amerikalıların konu hakkında kendilerinin bir görüş oluşturmasını hedefliyor. Trump'ın görevinden azledilme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde bulunduran Demokratlar Trump'ın azledilmesi ile ilgili oylamayı kazansalar bile kesin karar Cumhuriyetçilerin çoğunluktan olduğu Senato'da alınacak. Cumhuriyetçiler iseTrump'a destek veriyor.

Reuters, dpa/JD, HT

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