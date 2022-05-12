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Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi

Ukrayna Savaşı

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Gündem

Flagge Türkei und EU

Macron'un önerisi Türkiye için bir fırsat penceresi mi?

Politika
2 saat önce
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Haberler

20 saat önce

Rusya ile NATO arasında Finlandiya krizi

23 saat önce

Tarım ürünlerinde üretici fiyatlarında rekor artış

12 Mayıs 2022

Ukrayna ilk savaş suçu davasını başlatıyor

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Güncel Konular

Harkiv'de yıkılmış bir bina

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

TUİD Başkanı, Ukrayna’da bazı Türk firmalarının hâlâ çalıştığını bazılarının ise cirolarını kaybettiğini söyledi.
Ekonomi
12 Mayıs 2022

Avrupa'da "konfederal gelecek" tartışması

Avrupa'da "konfederal gelecek" tartışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Ukrayna krizine yanıt olarak konfederal Avrupa önerisinde bulundu.
Politika
11 Mayıs 2022
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi

Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğinin on yıllar alacağını belirterek yeni bir oluşum çağrısı yaptı.
Politika
9 Mayıs 2022
external

Ukraynalı hayırsever Antalya'da yaraları sarıyor

Ukraynalı hayırsever Antalya'da yaraları sarıyor

Ukrayna’da yetimhanelerde kalan 4 ila 16 yaş arasındaki çocuklar Antalya’da getirildi. Rusya'nın saldırıları sürerken hedef 3 bin Ukraynalı yetim çocuğa Antalya'da güvenli bir yer sağlayabilmek.
Toplum
8 Mayıs 2022
08:02 dak.

Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri

Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin yıldönümü törenleri, son yıllarda Rusya'da propaganda gösterisine dönüştü.
Tarih
8 Mayıs 2022

Ukrayna: Savaşın akıbetini demiryolu mu belirleyecek?

Ukrayna: Savaşın akıbetini demiryolu mu belirleyecek?

Rusya, Ukrayna demiryolu tesislerini giderek daha fazla bombalıyor - çünkü demiryolu Kiev için çok önemli.
Politika
7 Mayıs 2022
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DW'nin Önerileri

external

İyi eğitimli Ruslar neden İstanbul’a göç ediyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rusya’dan da bir göç dalgası başlattı. Türkiye de Rusların duraklarından biri. İyi eğitimli birçok Rus İstanbul'da gelecek planlarını şekillendiriyor. Bazılarıyla, kalıcı olup olmadıklarını konuştuk.
Toplum
12 Nisan 2022
07:33 dak.
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger

Ischinger: Türkiye bize "Hadi, hoşça kalın" dememeli

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi olmaya devam etmesini umduğunu söyledi.
Politika
9 Şubat 2022
Ukraine Kiew Präsident Erdogan bei Wolodymyr Selenskyj

Türkiye Ukrayna krizinde arabulucu olabilecek mi?

Erdoğan'n Ukrayna ziyareti hem zamanlaması hem de görüşmelerde verilecek mesajlar açısından kritik görülüyor.
Politika
2 Şubat 2022

Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkiler?

Uzmanlara göre sıcak bir çatışma halinde Rus gazının kesilme ihtimali düşük, ama Türkiye için başka riskler doğabilir.
Politika
27 Ocak 2022
Rönesans Holding'in Ankara'daki merkez binası

'Saray'dan gelen paralar vergi cennetinde

Rönesans'ın gelirlerinin aktarıldığı, sahibinin ismi gizlenen offshore şirket üzerinden 105 milyon dolar bağış yapıldı.
Ekonomi
3 Ekim 2021

Pandora Papers 'offshore'un sır kutusunu açıyor

ICIJ'in yeni araştırma projesi Pandora Papers, DW Türkçe'nin de aralarında olduğu 150 medya ortağıyla yayında.
Ekonomi
3 Ekim 2021
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Görüş

Boehme Henrik Kommentarbild App

Almanya'nın yeni bir ekonomi modeline ihtiyacı var

Henrik Böhme
Yorum
Ekonomi
7 Nisan 2022
Dora Diseri | DW Kommentatorin

Macaristan'da böyle devam edemez

Dora Diseri
Yorum
Politika
4 Nisan 2022
Erkan Arıkan

Yorum: Öncelik dökülen kana "dur" demek

Erkan Arıkan
Yorum
Politika
15 Mart 2022