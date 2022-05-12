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Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
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Gündem
Macron'un önerisi Türkiye için bir fırsat penceresi mi?
Politika
2 saat önce
2 saat önce
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Haberler
20 saat önce
20 saat önce
Rusya ile NATO arasında Finlandiya krizi
23 saat önce
23 saat önce
Tarım ürünlerinde üretici fiyatlarında rekor artış
12.05.2022
12 Mayıs 2022
Ukrayna ilk savaş suçu davasını başlatıyor
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Güncel Konular
Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir
Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir
TUİD Başkanı, Ukrayna’da bazı Türk firmalarının hâlâ çalıştığını bazılarının ise cirolarını kaybettiğini söyledi.
Ekonomi
12.05.2022
12 Mayıs 2022
Avrupa'da "konfederal gelecek" tartışması
Avrupa'da "konfederal gelecek" tartışması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Ukrayna krizine yanıt olarak konfederal Avrupa önerisinde bulundu.
Politika
11.05.2022
11 Mayıs 2022
Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi
Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğinin on yıllar alacağını belirterek yeni bir oluşum çağrısı yaptı.
Politika
09.05.2022
9 Mayıs 2022
Ukraynalı hayırsever Antalya'da yaraları sarıyor
Ukraynalı hayırsever Antalya'da yaraları sarıyor
Ukrayna’da yetimhanelerde kalan 4 ila 16 yaş arasındaki çocuklar Antalya’da getirildi. Rusya'nın saldırıları sürerken hedef 3 bin Ukraynalı yetim çocuğa Antalya'da güvenli bir yer sağlayabilmek.
Toplum
08.05.2022
8 Mayıs 2022
08:02 dak.
Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri
Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri
İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin yıldönümü törenleri, son yıllarda Rusya'da propaganda gösterisine dönüştü.
Tarih
08.05.2022
8 Mayıs 2022
Ukrayna: Savaşın akıbetini demiryolu mu belirleyecek?
Ukrayna: Savaşın akıbetini demiryolu mu belirleyecek?
Rusya, Ukrayna demiryolu tesislerini giderek daha fazla bombalıyor - çünkü demiryolu Kiev için çok önemli.
Politika
07.05.2022
7 Mayıs 2022
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DW'nin Önerileri
İyi eğitimli Ruslar neden İstanbul’a göç ediyor?
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rusya’dan da bir göç dalgası başlattı. Türkiye de Rusların duraklarından biri. İyi eğitimli birçok Rus İstanbul'da gelecek planlarını şekillendiriyor. Bazılarıyla, kalıcı olup olmadıklarını konuştuk.
Toplum
12.04.2022
12 Nisan 2022
07:33 dak.
Ischinger: Türkiye bize "Hadi, hoşça kalın" dememeli
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi olmaya devam etmesini umduğunu söyledi.
Politika
09.02.2022
9 Şubat 2022
Türkiye Ukrayna krizinde arabulucu olabilecek mi?
Erdoğan'n Ukrayna ziyareti hem zamanlaması hem de görüşmelerde verilecek mesajlar açısından kritik görülüyor.
Politika
02.02.2022
2 Şubat 2022
Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkiler?
Uzmanlara göre sıcak bir çatışma halinde Rus gazının kesilme ihtimali düşük, ama Türkiye için başka riskler doğabilir.
Politika
27.01.2022
27 Ocak 2022
'Saray'dan gelen paralar vergi cennetinde
Rönesans'ın gelirlerinin aktarıldığı, sahibinin ismi gizlenen offshore şirket üzerinden 105 milyon dolar bağış yapıldı.
Ekonomi
03.10.2021
3 Ekim 2021
Pandora Papers 'offshore'un sır kutusunu açıyor
ICIJ'in yeni araştırma projesi Pandora Papers, DW Türkçe'nin de aralarında olduğu 150 medya ortağıyla yayında.
Ekonomi
03.10.2021
3 Ekim 2021
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Görüş
Almanya'nın yeni bir ekonomi modeline ihtiyacı var
Henrik Böhme
Yorum
Ekonomi
07.04.2022
7 Nisan 2022
Macaristan'da böyle devam edemez
Dora Diseri
Yorum
Politika
04.04.2022
4 Nisan 2022
Yorum: Öncelik dökülen kana "dur" demek
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
15.03.2022
15 Mart 2022
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